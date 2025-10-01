SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ChadelFX XAUUSD EA
I Made Sukawinata

ChadelFX XAUUSD EA

I Made Sukawinata
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
23 (31.94%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (68.06%)
En iyi işlem:
101.20 USD
En kötü işlem:
-66.02 USD
Brüt kâr:
1 007.33 USD (58 349 pips)
Brüt zarar:
-899.22 USD (63 010 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (542.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
542.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
15.99%
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
45 (62.50%)
Satış işlemleri:
27 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
43.80 USD
Ortalama zarar:
-18.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-207.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.04 USD (13)
Aylık büyüme:
-14.68%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.13 USD
Maksimum:
285.47 USD (20.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.55% (285.40 USD)
Varlığa göre:
0.32% (3.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DAX40 21
XAUUSD 9
EURGBP 5
USDCAD 3
GBPUSD 3
EURCAD 3
CADCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
USDCHF 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDCHF 2
CADJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
NZDCHF 1
EURCHF 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DAX40 -99
XAUUSD -53
EURGBP 119
USDCAD -42
GBPUSD 131
EURCAD -49
CADCHF 33
AUDUSD -6
AUDNZD -9
GBPAUD -3
USDCHF 42
AUDCAD 41
NZDCAD 87
AUDCHF -37
CADJPY -14
GBPNZD -12
GBPCAD 12
EURNZD -28
NZDJPY -26
NZDCHF 47
EURCHF -10
EURJPY -6
CHFJPY -4
GBPJPY -6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DAX40 3.7K
XAUUSD -3.6K
EURGBP 204
USDCAD -417
GBPUSD 479
EURCAD -1.3K
CADCHF 102
AUDUSD -1.2K
AUDNZD 139
GBPAUD 706
USDCHF 232
AUDCAD -75
NZDCAD 126
AUDCHF -365
CADJPY -542
GBPNZD -1K
GBPCAD 400
EURNZD -674
NZDJPY -215
NZDCHF 202
EURCHF -27
EURJPY -405
CHFJPY -622
GBPJPY -457
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.20 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +542.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -207.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
2.41 × 70
ICMarketsSC-MT5-4
5.65 × 46
FXGT-Live
13.33 × 3
AmanaCapital-Live
21.33 × 3
ChadelFX XAUUSD EA
İnceleme yok
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 07:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 07:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.