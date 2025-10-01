- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
23 (31.94%)
Loss Trade:
49 (68.06%)
Best Trade:
101.20 USD
Worst Trade:
-66.02 USD
Profitto lordo:
1 007.33 USD (58 349 pips)
Perdita lorda:
-899.22 USD (63 010 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (542.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
542.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
15.99%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
45 (62.50%)
Short Trade:
27 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
43.80 USD
Perdita media:
-18.35 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-207.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.04 USD (13)
Crescita mensile:
-14.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.13 USD
Massimale:
285.47 USD (20.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.55% (285.40 USD)
Per equità:
0.32% (3.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DAX40
|21
|XAUUSD
|9
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURCAD
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DAX40
|-99
|XAUUSD
|-53
|EURGBP
|119
|USDCAD
|-42
|GBPUSD
|131
|EURCAD
|-49
|CADCHF
|33
|AUDUSD
|-6
|AUDNZD
|-9
|GBPAUD
|-3
|USDCHF
|42
|AUDCAD
|41
|NZDCAD
|87
|AUDCHF
|-37
|CADJPY
|-14
|GBPNZD
|-12
|GBPCAD
|12
|EURNZD
|-28
|NZDJPY
|-26
|NZDCHF
|47
|EURCHF
|-10
|EURJPY
|-6
|CHFJPY
|-4
|GBPJPY
|-6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DAX40
|3.7K
|XAUUSD
|-3.6K
|EURGBP
|204
|USDCAD
|-417
|GBPUSD
|479
|EURCAD
|-1.3K
|CADCHF
|102
|AUDUSD
|-1.2K
|AUDNZD
|139
|GBPAUD
|706
|USDCHF
|232
|AUDCAD
|-75
|NZDCAD
|126
|AUDCHF
|-365
|CADJPY
|-542
|GBPNZD
|-1K
|GBPCAD
|400
|EURNZD
|-674
|NZDJPY
|-215
|NZDCHF
|202
|EURCHF
|-27
|EURJPY
|-405
|CHFJPY
|-622
|GBPJPY
|-457
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.20 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +542.60 USD
Massima perdita consecutiva: -207.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|2.41 × 70
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.65 × 46
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
|
AmanaCapital-Live
|21.33 × 3
ChadelFX XAUUSD EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
992
USD
USD
30
41%
72
31%
16%
1.12
1.50
USD
USD
26%
1:500