I Made Sukawinata

ChadelFX XAUUSD EA

I Made Sukawinata
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
23 (31.94%)
Loss Trade:
49 (68.06%)
Best Trade:
101.20 USD
Worst Trade:
-66.02 USD
Profitto lordo:
1 007.33 USD (58 349 pips)
Perdita lorda:
-899.22 USD (63 010 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (542.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
542.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
15.99%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
45 (62.50%)
Short Trade:
27 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
43.80 USD
Perdita media:
-18.35 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-207.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.04 USD (13)
Crescita mensile:
-14.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.13 USD
Massimale:
285.47 USD (20.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.55% (285.40 USD)
Per equità:
0.32% (3.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DAX40 21
XAUUSD 9
EURGBP 5
USDCAD 3
GBPUSD 3
EURCAD 3
CADCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
USDCHF 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDCHF 2
CADJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
NZDCHF 1
EURCHF 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DAX40 -99
XAUUSD -53
EURGBP 119
USDCAD -42
GBPUSD 131
EURCAD -49
CADCHF 33
AUDUSD -6
AUDNZD -9
GBPAUD -3
USDCHF 42
AUDCAD 41
NZDCAD 87
AUDCHF -37
CADJPY -14
GBPNZD -12
GBPCAD 12
EURNZD -28
NZDJPY -26
NZDCHF 47
EURCHF -10
EURJPY -6
CHFJPY -4
GBPJPY -6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DAX40 3.7K
XAUUSD -3.6K
EURGBP 204
USDCAD -417
GBPUSD 479
EURCAD -1.3K
CADCHF 102
AUDUSD -1.2K
AUDNZD 139
GBPAUD 706
USDCHF 232
AUDCAD -75
NZDCAD 126
AUDCHF -365
CADJPY -542
GBPNZD -1K
GBPCAD 400
EURNZD -674
NZDJPY -215
NZDCHF 202
EURCHF -27
EURJPY -405
CHFJPY -622
GBPJPY -457
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.20 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +542.60 USD
Massima perdita consecutiva: -207.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Live
2.41 × 70
ICMarketsSC-MT5-4
5.65 × 46
FXGT-Live
13.33 × 3
AmanaCapital-Live
21.33 × 3
ChadelFX XAUUSD EA
Non ci sono recensioni
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 07:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 07:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
