Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsMU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live 2.41 × 70 ICMarketsSC-MT5-4 5.65 × 46 FXGT-Live 13.33 × 3 AmanaCapital-Live 21.33 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou