SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ChadelFX XAUUSD EA
I Made Sukawinata

ChadelFX XAUUSD EA

I Made Sukawinata
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
23 (31.94%)
Perte trades:
49 (68.06%)
Meilleure transaction:
101.20 USD
Pire transaction:
-66.02 USD
Bénéfice brut:
1 007.33 USD (58 349 pips)
Perte brute:
-899.22 USD (63 010 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (542.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
542.60 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
15.99%
Charge de dépôt maximale:
0.78%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
45 (62.50%)
Courts trades:
27 (37.50%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.50 USD
Bénéfice moyen:
43.80 USD
Perte moyenne:
-18.35 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-207.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-207.04 USD (13)
Croissance mensuelle:
-14.68%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
41%
Prélèvement par solde:
Absolu:
156.13 USD
Maximal:
285.47 USD (20.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.55% (285.40 USD)
Par fonds propres:
0.32% (3.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DAX40 21
XAUUSD 9
EURGBP 5
USDCAD 3
GBPUSD 3
EURCAD 3
CADCHF 3
AUDUSD 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
USDCHF 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDCHF 2
CADJPY 2
GBPNZD 1
GBPCAD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
NZDCHF 1
EURCHF 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DAX40 -99
XAUUSD -53
EURGBP 119
USDCAD -42
GBPUSD 131
EURCAD -49
CADCHF 33
AUDUSD -6
AUDNZD -9
GBPAUD -3
USDCHF 42
AUDCAD 41
NZDCAD 87
AUDCHF -37
CADJPY -14
GBPNZD -12
GBPCAD 12
EURNZD -28
NZDJPY -26
NZDCHF 47
EURCHF -10
EURJPY -6
CHFJPY -4
GBPJPY -6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DAX40 3.7K
XAUUSD -3.6K
EURGBP 204
USDCAD -417
GBPUSD 479
EURCAD -1.3K
CADCHF 102
AUDUSD -1.2K
AUDNZD 139
GBPAUD 706
USDCHF 232
AUDCAD -75
NZDCAD 126
AUDCHF -365
CADJPY -542
GBPNZD -1K
GBPCAD 400
EURNZD -674
NZDJPY -215
NZDCHF 202
EURCHF -27
EURJPY -405
CHFJPY -622
GBPJPY -457
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.20 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +542.60 USD
Perte consécutive maximale: -207.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsMU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
2.41 × 70
ICMarketsSC-MT5-4
5.65 × 46
FXGT-Live
13.33 × 3
AmanaCapital-Live
21.33 × 3
ChadelFX XAUUSD EA
Aucun avis
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 07:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 07:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

