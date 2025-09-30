- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
2.04 USD
En kötü işlem:
-0.55 USD
Brüt kâr:
12.84 USD (1 878 pips)
Brüt zarar:
-0.77 USD (84 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.56 USD (4)
Sharpe oranı:
1.43
Alım-satım etkinliği:
93.00%
Maks. mevduat yükü:
1.93%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
21.95
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
16.68
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-0.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.55 USD (1)
Aylık büyüme:
1.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.55 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.22 USD)
Varlığa göre:
2.75% (27.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|3
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|6
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|939
|GBPCHF
|215
|GBPJPY
|808
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.04 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 46
|
OrbexGlobal-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|1.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live14
|2.09 × 44
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|2.80 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|4.40 × 45
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|5.37 × 76
|
Tickmill-Live08
|6.08 × 38
|
XMTrading-Real 256
|17.75 × 16
|
FBS-Real-3
|18.94 × 88
|
CityIndexAU-Live 101
|27.05 × 44
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
9
77%
93%
16.67
1.34
USD
USD
3%
1:500