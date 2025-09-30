- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
2.04 USD
Worst Trade:
-0.55 USD
Profitto lordo:
12.84 USD (1 878 pips)
Perdita lorda:
-0.77 USD (84 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.43
Attività di trading:
93.00%
Massimo carico di deposito:
1.93%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
21.95
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
16.68
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-0.39 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.55 USD (1)
Crescita mensile:
1.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.55 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.22 USD)
Per equità:
2.75% (27.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|3
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|6
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|939
|GBPCHF
|215
|GBPJPY
|808
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.04 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.17 × 46
|
OrbexGlobal-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|1.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live14
|2.09 × 44
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|2.80 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|4.40 × 45
|
MEXAtlantic-Real-2
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|5.37 × 76
|
Tickmill-Live08
|6.08 × 38
|
XMTrading-Real 256
|17.75 × 16
|
FBS-Real-3
|18.94 × 88
|
CityIndexAU-Live 101
|27.05 × 44
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
9
77%
93%
16.67
1.34
USD
USD
3%
1:500