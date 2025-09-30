SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SF L100002 1XCDW001
Wai Chung Poon

SF L100002 1XCDW001

Wai Chung Poon
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
2.04 USD
Worst Trade:
-0.55 USD
Profitto lordo:
12.84 USD (1 878 pips)
Perdita lorda:
-0.77 USD (84 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.56 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.43
Attività di trading:
93.00%
Massimo carico di deposito:
1.93%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
21.95
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
16.68
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-0.39 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.55 USD (1)
Crescita mensile:
1.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.55 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.22 USD)
Per equità:
2.75% (27.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 3
GBPCHF 3
GBPJPY 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 6
GBPCHF 1
GBPJPY 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 939
GBPCHF 215
GBPJPY 808
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.04 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 46
OrbexGlobal-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live24
1.54 × 13
ICMarketsSC-Live14
2.09 × 44
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
2.80 × 20
ICMarketsSC-Live26
4.40 × 45
MEXAtlantic-Real-2
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
5.37 × 76
Tickmill-Live08
6.08 × 38
XMTrading-Real 256
17.75 × 16
FBS-Real-3
18.94 × 88
CityIndexAU-Live 101
27.05 × 44
Non ci sono recensioni
2025.10.02 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 01:55
Share of trading days is too low
2025.10.01 01:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 23:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 23:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 23:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 23:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 23:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
