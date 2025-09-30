SinyallerBölümler
Infinity2000
Gonzalo Frias Villa

Infinity2000

Gonzalo Frias Villa
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ErranteSC-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.21 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
10.21 EUR (1 784 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
1 (10.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
10.21 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
10.21 EUR
Ortalama kâr:
10.21 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
0.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY+ 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY+ 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY+ 1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.21 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +10.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ErranteSC-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.30 20:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
