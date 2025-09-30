SegnaliSezioni
Gonzalo Frias Villa

Infinity2000

Gonzalo Frias Villa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ErranteSC-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.21 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
10.21 EUR (1 784 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (10.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
10.21 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
10.21 EUR
Profitto medio:
10.21 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY+ 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY+ 1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.21 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ErranteSC-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.30 20:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
