- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 060
Kârla kapanan işlemler:
720 (67.92%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (32.08%)
En iyi işlem:
389.96 EUR
En kötü işlem:
-569.63 EUR
Brüt kâr:
12 391.75 EUR (139 438 pips)
Brüt zarar:
-10 551.51 EUR (131 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (154.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 676.32 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
780 (73.58%)
Satış işlemleri:
280 (26.42%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
1.74 EUR
Ortalama kâr:
17.21 EUR
Ortalama zarar:
-31.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-202.48 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 123.97 EUR (6)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
19.04%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
252.33 EUR
Maksimum:
2 738.31 EUR (52.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.59% (1 752.78 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|549
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|89
|XAUUSD
|86
|AUDUSD
|70
|USDJPY
|64
|USDCAD
|52
|AUDNZD
|8
|EURAUD
|5
|AUDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|261
|EURUSD
|225
|GBPUSD
|443
|XAUUSD
|1.1K
|AUDUSD
|-190
|USDJPY
|275
|USDCAD
|-52
|AUDNZD
|4
|EURAUD
|24
|AUDCAD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|7.5K
|EURUSD
|-5.7K
|GBPUSD
|1.4K
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|1.3K
|USDJPY
|-131
|USDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|300
|EURAUD
|697
|AUDCAD
|615
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +389.96 EUR
En kötü işlem: -570 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +154.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -202.48 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.54 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.21 × 14088
|
itexsys-Platform
|1.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
VantageInternational-Live 4
|1.58 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 333
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.09 × 573
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
İnceleme yok