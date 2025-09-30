SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MultiEA MT5 IC RawSpread
Jan Beck

MultiEA MT5 IC RawSpread

Jan Beck
0 inceleme
99 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 060
Kârla kapanan işlemler:
720 (67.92%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (32.08%)
En iyi işlem:
389.96 EUR
En kötü işlem:
-569.63 EUR
Brüt kâr:
12 391.75 EUR (139 438 pips)
Brüt zarar:
-10 551.51 EUR (131 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (154.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 676.32 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
780 (73.58%)
Satış işlemleri:
280 (26.42%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
1.74 EUR
Ortalama kâr:
17.21 EUR
Ortalama zarar:
-31.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-202.48 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 123.97 EUR (6)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
19.04%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
252.33 EUR
Maksimum:
2 738.31 EUR (52.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.59% (1 752.78 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 549
EURUSD 135
GBPUSD 89
XAUUSD 86
AUDUSD 70
USDJPY 64
USDCAD 52
AUDNZD 8
EURAUD 5
AUDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 261
EURUSD 225
GBPUSD 443
XAUUSD 1.1K
AUDUSD -190
USDJPY 275
USDCAD -52
AUDNZD 4
EURAUD 24
AUDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 7.5K
EURUSD -5.7K
GBPUSD 1.4K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 1.3K
USDJPY -131
USDCAD 1.2K
AUDNZD 300
EURAUD 697
AUDCAD 615
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +389.96 EUR
En kötü işlem: -570 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +154.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -202.48 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.54 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 14088
itexsys-Platform
1.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
VantageInternational-Live 4
1.58 × 137
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 333
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.09 × 573
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.30 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 687 days of the signal's entire lifetime.
