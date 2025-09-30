SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MultiEA MT5 IC RawSpread
Jan Beck

MultiEA MT5 IC RawSpread

Jan Beck
0 recensioni
99 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 060
Profit Trade:
720 (67.92%)
Loss Trade:
340 (32.08%)
Best Trade:
389.96 EUR
Worst Trade:
-569.63 EUR
Profitto lordo:
12 391.75 EUR (139 438 pips)
Perdita lorda:
-10 551.51 EUR (131 015 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (154.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 676.32 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
780 (73.58%)
Short Trade:
280 (26.42%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
1.74 EUR
Profitto medio:
17.21 EUR
Perdita media:
-31.03 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-202.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 123.97 EUR (6)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
19.04%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.33 EUR
Massimale:
2 738.31 EUR (52.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.59% (1 752.78 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 549
EURUSD 135
GBPUSD 89
XAUUSD 86
AUDUSD 70
USDJPY 64
USDCAD 52
AUDNZD 8
EURAUD 5
AUDCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 261
EURUSD 225
GBPUSD 443
XAUUSD 1.1K
AUDUSD -190
USDJPY 275
USDCAD -52
AUDNZD 4
EURAUD 24
AUDCAD 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 7.5K
EURUSD -5.7K
GBPUSD 1.4K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 1.3K
USDJPY -131
USDCAD 1.2K
AUDNZD 300
EURAUD 697
AUDCAD 615
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +389.96 EUR
Worst Trade: -570 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +154.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -202.48 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.54 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 14088
itexsys-Platform
1.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
VantageInternational-Live 4
1.58 × 137
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 333
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.09 × 573
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
77 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.30 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 687 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati