- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 060
Profit Trade:
720 (67.92%)
Loss Trade:
340 (32.08%)
Best Trade:
389.96 EUR
Worst Trade:
-569.63 EUR
Profitto lordo:
12 391.75 EUR (139 438 pips)
Perdita lorda:
-10 551.51 EUR (131 015 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (154.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 676.32 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
780 (73.58%)
Short Trade:
280 (26.42%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
1.74 EUR
Profitto medio:
17.21 EUR
Perdita media:
-31.03 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-202.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 123.97 EUR (6)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
19.04%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.33 EUR
Massimale:
2 738.31 EUR (52.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.59% (1 752.78 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|549
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|89
|XAUUSD
|86
|AUDUSD
|70
|USDJPY
|64
|USDCAD
|52
|AUDNZD
|8
|EURAUD
|5
|AUDCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|261
|EURUSD
|225
|GBPUSD
|443
|XAUUSD
|1.1K
|AUDUSD
|-190
|USDJPY
|275
|USDCAD
|-52
|AUDNZD
|4
|EURAUD
|24
|AUDCAD
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|7.5K
|EURUSD
|-5.7K
|GBPUSD
|1.4K
|XAUUSD
|1.2K
|AUDUSD
|1.3K
|USDJPY
|-131
|USDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|300
|EURAUD
|697
|AUDCAD
|615
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +389.96 EUR
Worst Trade: -570 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +154.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -202.48 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.54 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.21 × 14088
|
itexsys-Platform
|1.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
VantageInternational-Live 4
|1.58 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 333
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.09 × 573
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
