Jan Beck

MultiEA MT5 IC RawSpread

Jan Beck
0 avis
99 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 060
Bénéfice trades:
720 (67.92%)
Perte trades:
340 (32.08%)
Meilleure transaction:
389.96 EUR
Pire transaction:
-569.63 EUR
Bénéfice brut:
12 391.75 EUR (139 438 pips)
Perte brute:
-10 551.51 EUR (131 015 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (154.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 676.32 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
780 (73.58%)
Courts trades:
280 (26.42%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
1.74 EUR
Bénéfice moyen:
17.21 EUR
Perte moyenne:
-31.03 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-202.48 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 123.97 EUR (6)
Croissance mensuelle:
1.57%
Prévision annuelle:
19.04%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
252.33 EUR
Maximal:
2 738.31 EUR (52.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.59% (1 752.78 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 549
EURUSD 135
GBPUSD 89
XAUUSD 86
AUDUSD 70
USDJPY 64
USDCAD 52
AUDNZD 8
EURAUD 5
AUDCAD 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 261
EURUSD 225
GBPUSD 443
XAUUSD 1.1K
AUDUSD -190
USDJPY 275
USDCAD -52
AUDNZD 4
EURAUD 24
AUDCAD 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 7.5K
EURUSD -5.7K
GBPUSD 1.4K
XAUUSD 1.2K
AUDUSD 1.3K
USDJPY -131
USDCAD 1.2K
AUDNZD 300
EURAUD 697
AUDCAD 615
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +389.96 EUR
Pire transaction: -570 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +154.89 EUR
Perte consécutive maximale: -202.48 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.54 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 14088
itexsys-Platform
1.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
VantageInternational-Live 4
1.58 × 137
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 333
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.09 × 573
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
77 plus...
Aucun avis
2025.09.30 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 687 days of the signal's entire lifetime.
