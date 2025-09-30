- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
11 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (35.29%)
En iyi işlem:
55.50 USD
En kötü işlem:
-311.90 USD
Brüt kâr:
290.72 USD (20 081 pips)
Brüt zarar:
-657.24 USD (11 228 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (77.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
29.23%
Maks. mevduat yükü:
169.92%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
8 (47.06%)
Satış işlemleri:
9 (52.94%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-21.56 USD
Ortalama kâr:
26.43 USD
Ortalama zarar:
-109.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-434.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-434.81 USD (2)
Aylık büyüme:
43.70%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
548.24 USD
Maksimum:
548.24 USD (109.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.86% (548.24 USD)
Varlığa göre:
77.29% (249.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|11
|HK50
|4
|SPY.US
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-471
|HK50
|88
|SPY.US
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|-2.4K
|HK50
|9.4K
|SPY.US
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trade 100% auto with RSI
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-56%
0
0
USD
USD
329
USD
USD
11
47%
17
64%
29%
0.44
-21.56
USD
USD
80%
1:200