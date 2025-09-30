SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RsiNas100
Shing Lung Chan

RsiNas100

Shing Lung Chan
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -56%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
11 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (35.29%)
En iyi işlem:
55.50 USD
En kötü işlem:
-311.90 USD
Brüt kâr:
290.72 USD (20 081 pips)
Brüt zarar:
-657.24 USD (11 228 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (77.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
29.23%
Maks. mevduat yükü:
169.92%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
8 (47.06%)
Satış işlemleri:
9 (52.94%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-21.56 USD
Ortalama kâr:
26.43 USD
Ortalama zarar:
-109.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-434.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-434.81 USD (2)
Aylık büyüme:
43.70%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
548.24 USD
Maksimum:
548.24 USD (109.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.86% (548.24 USD)
Varlığa göre:
77.29% (249.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 11
HK50 4
SPY.US 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -471
HK50 88
SPY.US 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -2.4K
HK50 9.4K
SPY.US 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.50 USD
En kötü işlem: -312 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +77.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -434.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
2.73 × 597
ICMarketsSC-MT5
5.50 × 4
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
Trade 100% auto with RSI
İnceleme yok
2025.12.16 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.10 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.29% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 15:21
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.29% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RsiNas100
Ayda 50 USD
-56%
0
0
USD
329
USD
11
47%
17
64%
29%
0.44
-21.56
USD
80%
1:200
