Shing Lung Chan

RsiNas100

Shing Lung Chan
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -56%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
11 (64.70%)
Perte trades:
6 (35.29%)
Meilleure transaction:
55.50 USD
Pire transaction:
-311.90 USD
Bénéfice brut:
290.72 USD (20 081 pips)
Perte brute:
-657.24 USD (11 228 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (77.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
77.86 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
29.23%
Charge de dépôt maximale:
169.92%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
8 (47.06%)
Courts trades:
9 (52.94%)
Facteur de profit:
0.44
Rendement attendu:
-21.56 USD
Bénéfice moyen:
26.43 USD
Perte moyenne:
-109.54 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-434.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-434.81 USD (2)
Croissance mensuelle:
43.70%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
548.24 USD
Maximal:
548.24 USD (109.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.86% (548.24 USD)
Par fonds propres:
77.29% (249.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 11
HK50 4
SPY.US 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -471
HK50 88
SPY.US 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 -2.4K
HK50 9.4K
SPY.US 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.50 USD
Pire transaction: -312 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +77.86 USD
Perte consécutive maximale: -434.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
2.73 × 597
ICMarketsSC-MT5
5.50 × 4
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
Trade 100% auto with RSI
Aucun avis
2025.12.16 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.10 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.29% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 15:21
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.29% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
