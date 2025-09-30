SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RsiNas100
Shing Lung Chan

RsiNas100

Shing Lung Chan
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -56%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
55.50 USD
Worst Trade:
-311.90 USD
Profitto lordo:
290.72 USD (20 081 pips)
Perdita lorda:
-657.24 USD (11 228 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (77.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
29.23%
Massimo carico di deposito:
169.92%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-21.56 USD
Profitto medio:
26.43 USD
Perdita media:
-109.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-434.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-434.81 USD (2)
Crescita mensile:
43.70%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
548.24 USD
Massimale:
548.24 USD (109.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.86% (548.24 USD)
Per equità:
77.29% (249.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 11
HK50 4
SPY.US 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -471
HK50 88
SPY.US 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -2.4K
HK50 9.4K
SPY.US 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.50 USD
Worst Trade: -312 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +77.86 USD
Massima perdita consecutiva: -434.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
2.73 × 597
ICMarketsSC-MT5
5.50 × 4
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
Trade 100% auto with RSI
Non ci sono recensioni
2025.12.16 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 03:15
Share of trading days is too low
2025.12.16 02:12
Share of trading days is too low
2025.12.10 12:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 16:31
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.29% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 15:21
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.29% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RsiNas100
50USD al mese
-56%
0
0
USD
329
USD
11
47%
17
64%
29%
0.44
-21.56
USD
80%
1:200
Copia

