- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
55.50 USD
Worst Trade:
-311.90 USD
Profitto lordo:
290.72 USD (20 081 pips)
Perdita lorda:
-657.24 USD (11 228 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (77.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
77.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
29.23%
Massimo carico di deposito:
169.92%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-21.56 USD
Profitto medio:
26.43 USD
Perdita media:
-109.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-434.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-434.81 USD (2)
Crescita mensile:
43.70%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
548.24 USD
Massimale:
548.24 USD (109.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.86% (548.24 USD)
Per equità:
77.29% (249.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|11
|HK50
|4
|SPY.US
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|-471
|HK50
|88
|SPY.US
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|-2.4K
|HK50
|9.4K
|SPY.US
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.73 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|5.50 × 4
|
VantageFX-Live
|21.50 × 2
|
OctaFX-Real
|22.00 × 1
Trade 100% auto with RSI
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-56%
0
0
USD
USD
329
USD
USD
11
47%
17
64%
29%
0.44
-21.56
USD
USD
80%
1:200