Adina-cristina Stanciulescu

Adina-cristina Stanciulescu
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
29 (93.54%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.45%)
En iyi işlem:
74.80 EUR
En kötü işlem:
-4.27 EUR
Brüt kâr:
202.91 EUR (17 906 pips)
Brüt zarar:
-6.70 EUR (578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (130.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
130.55 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.94%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
45.95
Alış işlemleri:
30 (96.77%)
Satış işlemleri:
1 (3.23%)
Kâr faktörü:
30.29
Beklenen getiri:
6.33 EUR
Ortalama kâr:
7.00 EUR
Ortalama zarar:
-3.35 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4.27 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.27%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
4.27 EUR (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
1.04% (64.65 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#NVIDIA 8
#APPLE 7
#JNJ 6
#WAL_MART 4
#AMAZON 2
#BROADCOM 2
EURUSD 1
#AMD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#NVIDIA 29
#APPLE 35
#JNJ 21
#WAL_MART 23
#AMAZON 10
#BROADCOM 87
EURUSD -3
#AMD 23
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#NVIDIA 3.4K
#APPLE 4K
#JNJ 2.5K
#WAL_MART 1.1K
#AMAZON 1.1K
#BROADCOM 4.6K
EURUSD -286
#AMD 850
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.80 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +130.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.27 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 36
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.46 × 493
RoboForex-Pro
0.50 × 2
İnceleme yok
