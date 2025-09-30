SignauxSections
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
29 (93.54%)
Perte trades:
2 (6.45%)
Meilleure transaction:
74.80 EUR
Pire transaction:
-4.27 EUR
Bénéfice brut:
202.91 EUR (17 906 pips)
Perte brute:
-6.70 EUR (578 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (130.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
130.55 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.94%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
12 jours
Facteur de récupération:
45.95
Longs trades:
30 (96.77%)
Courts trades:
1 (3.23%)
Facteur de profit:
30.29
Rendement attendu:
6.33 EUR
Bénéfice moyen:
7.00 EUR
Perte moyenne:
-3.35 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-4.27 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4.27 EUR (1)
Croissance mensuelle:
2.27%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
4.27 EUR (0.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
1.04% (64.65 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#NVIDIA 8
#APPLE 7
#JNJ 6
#WAL_MART 4
#AMAZON 2
#BROADCOM 2
EURUSD 1
#AMD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#NVIDIA 29
#APPLE 35
#JNJ 21
#WAL_MART 23
#AMAZON 10
#BROADCOM 87
EURUSD -3
#AMD 23
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#NVIDIA 3.4K
#APPLE 4K
#JNJ 2.5K
#WAL_MART 1.1K
#AMAZON 1.1K
#BROADCOM 4.6K
EURUSD -286
#AMD 850
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.80 EUR
Pire transaction: -4 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +130.55 EUR
Perte consécutive maximale: -4.27 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 36
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.46 × 493
RoboForex-Pro
0.50 × 2
Aucun avis
