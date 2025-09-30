SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Adina Stanciulescu
Adina-cristina Stanciulescu

Adina Stanciulescu

Adina-cristina Stanciulescu
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
29 (93.54%)
Loss Trade:
2 (6.45%)
Best Trade:
74.80 EUR
Worst Trade:
-4.27 EUR
Profitto lordo:
202.91 EUR (17 906 pips)
Perdita lorda:
-6.70 EUR (578 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (130.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
130.55 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.94%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
45.95
Long Trade:
30 (96.77%)
Short Trade:
1 (3.23%)
Fattore di profitto:
30.29
Profitto previsto:
6.33 EUR
Profitto medio:
7.00 EUR
Perdita media:
-3.35 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-4.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.27 EUR (1)
Crescita mensile:
2.27%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4.27 EUR (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.04% (64.65 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#NVIDIA 8
#APPLE 7
#JNJ 6
#WAL_MART 4
#AMAZON 2
#BROADCOM 2
EURUSD 1
#AMD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#NVIDIA 29
#APPLE 35
#JNJ 21
#WAL_MART 23
#AMAZON 10
#BROADCOM 87
EURUSD -3
#AMD 23
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#NVIDIA 3.4K
#APPLE 4K
#JNJ 2.5K
#WAL_MART 1.1K
#AMAZON 1.1K
#BROADCOM 4.6K
EURUSD -286
#AMD 850
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.80 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +130.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 36
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.46 × 493
RoboForex-Pro
0.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Adina Stanciulescu
30USD al mese
0%
0
0
USD
6.2K
EUR
13
87%
31
93%
100%
30.28
6.33
EUR
1%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.