- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
29 (93.54%)
Loss Trade:
2 (6.45%)
Best Trade:
74.80 EUR
Worst Trade:
-4.27 EUR
Profitto lordo:
202.91 EUR (17 906 pips)
Perdita lorda:
-6.70 EUR (578 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (130.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
130.55 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.94%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
45.95
Long Trade:
30 (96.77%)
Short Trade:
1 (3.23%)
Fattore di profitto:
30.29
Profitto previsto:
6.33 EUR
Profitto medio:
7.00 EUR
Perdita media:
-3.35 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-4.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.27 EUR (1)
Crescita mensile:
2.27%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4.27 EUR (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.04% (64.65 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#NVIDIA
|8
|#APPLE
|7
|#JNJ
|6
|#WAL_MART
|4
|#AMAZON
|2
|#BROADCOM
|2
|EURUSD
|1
|#AMD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#NVIDIA
|29
|#APPLE
|35
|#JNJ
|21
|#WAL_MART
|23
|#AMAZON
|10
|#BROADCOM
|87
|EURUSD
|-3
|#AMD
|23
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#NVIDIA
|3.4K
|#APPLE
|4K
|#JNJ
|2.5K
|#WAL_MART
|1.1K
|#AMAZON
|1.1K
|#BROADCOM
|4.6K
|EURUSD
|-286
|#AMD
|850
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.80 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +130.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.27 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 36
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.46 × 493
|
RoboForex-Pro
|0.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
6.2K
EUR
EUR
13
87%
31
93%
100%
30.28
6.33
EUR
EUR
1%
1:400