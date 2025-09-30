SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tradingsantai002
Mohamad Rusli

Tradingsantai002

Mohamad Rusli
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
21 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (19.23%)
En iyi işlem:
239.52 USD
En kötü işlem:
-107.50 USD
Brüt kâr:
666.41 USD (8 936 pips)
Brüt zarar:
-284.87 USD (9 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (415.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
415.25 USD (10)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
78.50%
Maks. mevduat yükü:
24.64%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
13 (50.00%)
Satış işlemleri:
13 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
14.67 USD
Ortalama kâr:
31.73 USD
Ortalama zarar:
-56.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-226.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.27 USD (3)
Aylık büyüme:
20.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
226.27 USD (10.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.13% (226.27 USD)
Varlığa göre:
41.28% (518.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 9
XAUUSD 5
USDJPY 4
GBPUSD 3
AUDUSD 3
USDCHF 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 165
XAUUSD 91
USDJPY 41
GBPUSD 70
AUDUSD 8
USDCHF 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2K
XAUUSD -4.7K
USDJPY 639
GBPUSD 921
AUDUSD 261
USDCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +239.52 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +415.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 6
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 10
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
Alpari-Standard2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Ava-Real 5
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
170 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.11 14:40
Share of trading days is too low
2025.11.11 13:40
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
