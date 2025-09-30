- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
21 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (19.23%)
En iyi işlem:
239.52 USD
En kötü işlem:
-107.50 USD
Brüt kâr:
666.41 USD (8 936 pips)
Brüt zarar:
-284.87 USD (9 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (415.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
415.25 USD (10)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
78.50%
Maks. mevduat yükü:
24.64%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
13 (50.00%)
Satış işlemleri:
13 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
14.67 USD
Ortalama kâr:
31.73 USD
Ortalama zarar:
-56.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-226.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.27 USD (3)
Aylık büyüme:
20.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
226.27 USD (10.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.13% (226.27 USD)
Varlığa göre:
41.28% (518.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|165
|XAUUSD
|91
|USDJPY
|41
|GBPUSD
|70
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2K
|XAUUSD
|-4.7K
|USDJPY
|639
|GBPUSD
|921
|AUDUSD
|261
|USDCHF
|16
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
Exness-Real16
|0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
XMTrading-Real 49
|0.00 × 10
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 1
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
Maxco-Demo
|0.00 × 1
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
Ava-Real 5
|0.00 × 1
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
Exness-Real11
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
