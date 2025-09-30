- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
21 (80.76%)
Loss Trade:
5 (19.23%)
Best Trade:
239.52 USD
Worst Trade:
-107.50 USD
Profitto lordo:
666.41 USD (8 936 pips)
Perdita lorda:
-284.87 USD (9 841 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (415.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
415.25 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
78.50%
Massimo carico di deposito:
24.64%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
13 (50.00%)
Short Trade:
13 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
14.67 USD
Profitto medio:
31.73 USD
Perdita media:
-56.97 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-226.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-226.27 USD (3)
Crescita mensile:
20.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
226.27 USD (10.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.13% (226.27 USD)
Per equità:
41.28% (518.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCHF
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|165
|XAUUSD
|91
|USDJPY
|41
|GBPUSD
|70
|AUDUSD
|8
|USDCHF
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2K
|XAUUSD
|-4.7K
|USDJPY
|639
|GBPUSD
|921
|AUDUSD
|261
|USDCHF
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +239.52 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +415.25 USD
Massima perdita consecutiva: -226.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
