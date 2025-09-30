SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tradingsantai002
Mohamad Rusli

Tradingsantai002

Mohamad Rusli
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
21 (80.76%)
Loss Trade:
5 (19.23%)
Best Trade:
239.52 USD
Worst Trade:
-107.50 USD
Profitto lordo:
666.41 USD (8 936 pips)
Perdita lorda:
-284.87 USD (9 841 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (415.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
415.25 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
78.50%
Massimo carico di deposito:
24.64%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
13 (50.00%)
Short Trade:
13 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
14.67 USD
Profitto medio:
31.73 USD
Perdita media:
-56.97 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-226.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-226.27 USD (3)
Crescita mensile:
20.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
226.27 USD (10.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.13% (226.27 USD)
Per equità:
41.28% (518.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 9
XAUUSD 5
USDJPY 4
GBPUSD 3
AUDUSD 3
USDCHF 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 165
XAUUSD 91
USDJPY 41
GBPUSD 70
AUDUSD 8
USDCHF 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2K
XAUUSD -4.7K
USDJPY 639
GBPUSD 921
AUDUSD 261
USDCHF 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +239.52 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +415.25 USD
Massima perdita consecutiva: -226.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 6
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 10
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
Alpari-Standard2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Ava-Real 5
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.11.11 14:40
Share of trading days is too low
2025.11.11 13:40
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 14:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 08:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tradingsantai002
30USD al mese
24%
0
0
USD
1.3K
USD
9
0%
26
80%
79%
2.33
14.67
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.