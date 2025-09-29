SinyallerBölümler
Igor Kuzmin

ATRnavi

Igor Kuzmin
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 63%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
603
Kârla kapanan işlemler:
495 (82.08%)
Zararla kapanan işlemler:
108 (17.91%)
En iyi işlem:
639.68 USD
En kötü işlem:
-180.53 USD
Brüt kâr:
3 780.10 USD (82 435 pips)
Brüt zarar:
-2 053.70 USD (60 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (254.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 036.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.76%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
232 (38.47%)
Satış işlemleri:
371 (61.53%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
7.64 USD
Ortalama zarar:
-19.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-837.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-837.31 USD (5)
Aylık büyüme:
26.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
837.31 USD (29.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.59% (837.31 USD)
Varlığa göre:
7.35% (366.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 175
CHFJPY 71
GBPAUD 62
EURNZD 59
EURUSD 52
EURCAD 44
GBPUSD 42
NZDUSD 27
EURCHF 25
EURGBP 23
USDCAD 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 709
CHFJPY 147
GBPAUD 126
EURNZD 130
EURUSD 133
EURCAD 96
GBPUSD 140
NZDUSD 73
EURCHF 44
EURGBP 79
USDCAD 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.4K
CHFJPY 5.2K
GBPAUD 5K
EURNZD -2.3K
EURUSD 4.4K
EURCAD 2.3K
GBPUSD -3.1K
NZDUSD 2.2K
EURCHF 1.3K
EURGBP 1.8K
USDCAD 2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +639.68 USD
En kötü işlem: -181 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +254.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -837.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 45
VantageFX-Live
1.09 × 11
MilliniumFortune-Live
2.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
2.49 × 179
PhillipFutures-Server
2.50 × 26
FreshForex-MT5
2.83 × 12
AMarkets-Real
2.98 × 3446
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.83 × 6
AKFXFinancial-MT5Live-2
6.00 × 4
RoboForex-Pro
7.55 × 29
ICMarkets-MT5
7.80 × 5
AlfaForexRU-Real
10.00 × 2
FxPro-MT5
10.71 × 7
Торговая Система

Рекомендую изучать подробности про индикатор ATR который лежит в основе этого робота.

  • Условие на вход в рынок: если текущий ATR больше среднего, то робот входит в рынок.
  • Если цена продолжает двигаться против нас, то робот строит сеть ордеров
  • Рабочий таймфрейм н1 (часовой)
  • Робот мультивалютный — это значит, что установить его нужно на одну пару (например EURUSD), а работать он будет по всему списку пар который указан в настройках.

Мани Менеджмент

Советник использует усреднение и принцип Мартингейла с множителем на выбор..

То есть если мы открыли ордер на покупку, но цена пошла вниз, то робот откроет еще один ордер.

Рекомендации по депозиту и типу счета

Минимальный размер депозита 40 000 единиц депозита.

Рекомендую центовый счет от 400 долларов — это 40 000 единиц депозита на 0,1 начального лота.

Тип счета 5-ти знак, плечо не меньше 1:500


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ATRnavi
Ayda 30 USD
63%
0
0
USD
5K
USD
13
100%
603
82%
100%
1.84
2.86
USD
21%
1:500
