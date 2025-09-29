- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|175
|CHFJPY
|71
|GBPAUD
|62
|EURNZD
|59
|EURUSD
|52
|EURCAD
|44
|GBPUSD
|42
|NZDUSD
|27
|EURCHF
|25
|EURGBP
|23
|USDCAD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|709
|CHFJPY
|147
|GBPAUD
|126
|EURNZD
|130
|EURUSD
|133
|EURCAD
|96
|GBPUSD
|140
|NZDUSD
|73
|EURCHF
|44
|EURGBP
|79
|USDCAD
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.4K
|CHFJPY
|5.2K
|GBPAUD
|5K
|EURNZD
|-2.3K
|EURUSD
|4.4K
|EURCAD
|2.3K
|GBPUSD
|-3.1K
|NZDUSD
|2.2K
|EURCHF
|1.3K
|EURGBP
|1.8K
|USDCAD
|2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 45
|
VantageFX-Live
|1.09 × 11
|
MilliniumFortune-Live
|2.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.49 × 179
|
PhillipFutures-Server
|2.50 × 26
|
FreshForex-MT5
|2.83 × 12
|
AMarkets-Real
|2.98 × 3446
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.83 × 6
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|6.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|7.55 × 29
|
ICMarkets-MT5
|7.80 × 5
|
AlfaForexRU-Real
|10.00 × 2
|
FxPro-MT5
|10.71 × 7
Торговая Система
Рекомендую изучать подробности про индикатор ATR который лежит в основе этого робота.
- Условие на вход в рынок: если текущий ATR больше среднего, то робот входит в рынок.
- Если цена продолжает двигаться против нас, то робот строит сеть ордеров
- Рабочий таймфрейм н1 (часовой)
- Робот мультивалютный — это значит, что установить его нужно на одну пару (например EURUSD), а работать он будет по всему списку пар который указан в настройках.
Мани Менеджмент
Советник использует усреднение и принцип Мартингейла с множителем на выбор..
То есть если мы открыли ордер на покупку, но цена пошла вниз, то робот откроет еще один ордер.
Рекомендации по депозиту и типу счета
Минимальный размер депозита 40 000 единиц депозита.
Рекомендую центовый счет от 400 долларов — это 40 000 единиц депозита на 0,1 начального лота.
Тип счета 5-ти знак, плечо не меньше 1:500
