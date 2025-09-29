SignauxSections
Igor Kuzmin

ATRnavi

Igor Kuzmin
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 63%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
603
Bénéfice trades:
495 (82.08%)
Perte trades:
108 (17.91%)
Meilleure transaction:
639.68 USD
Pire transaction:
-180.53 USD
Bénéfice brut:
3 780.10 USD (82 435 pips)
Perte brute:
-2 053.70 USD (60 882 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (254.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 036.54 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.76%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
232 (38.47%)
Courts trades:
371 (61.53%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
2.86 USD
Bénéfice moyen:
7.64 USD
Perte moyenne:
-19.02 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-837.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-837.31 USD (5)
Croissance mensuelle:
26.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
837.31 USD (29.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.59% (837.31 USD)
Par fonds propres:
7.35% (366.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 175
CHFJPY 71
GBPAUD 62
EURNZD 59
EURUSD 52
EURCAD 44
GBPUSD 42
NZDUSD 27
EURCHF 25
EURGBP 23
USDCAD 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 709
CHFJPY 147
GBPAUD 126
EURNZD 130
EURUSD 133
EURCAD 96
GBPUSD 140
NZDUSD 73
EURCHF 44
EURGBP 79
USDCAD 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.4K
CHFJPY 5.2K
GBPAUD 5K
EURNZD -2.3K
EURUSD 4.4K
EURCAD 2.3K
GBPUSD -3.1K
NZDUSD 2.2K
EURCHF 1.3K
EURGBP 1.8K
USDCAD 2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +639.68 USD
Pire transaction: -181 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +254.00 USD
Perte consécutive maximale: -837.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 45
VantageFX-Live
1.09 × 11
MilliniumFortune-Live
2.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
2.49 × 179
PhillipFutures-Server
2.50 × 26
FreshForex-MT5
2.83 × 12
AMarkets-Real
2.96 × 3437
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.83 × 6
AKFXFinancial-MT5Live-2
6.00 × 4
RoboForex-Pro
7.55 × 29
ICMarkets-MT5
7.80 × 5
AlfaForexRU-Real
10.00 × 2
FxPro-MT5
10.71 × 7
Торговая Система

Рекомендую изучать подробности про индикатор ATR который лежит в основе этого робота.

  • Условие на вход в рынок: если текущий ATR больше среднего, то робот входит в рынок.
  • Если цена продолжает двигаться против нас, то робот строит сеть ордеров
  • Рабочий таймфрейм н1 (часовой)
  • Робот мультивалютный — это значит, что установить его нужно на одну пару (например EURUSD), а работать он будет по всему списку пар который указан в настройках.

Мани Менеджмент

Советник использует усреднение и принцип Мартингейла с множителем на выбор..

То есть если мы открыли ордер на покупку, но цена пошла вниз, то робот откроет еще один ордер.

Рекомендации по депозиту и типу счета

Минимальный размер депозита 40 000 единиц депозита.

Рекомендую центовый счет от 400 долларов — это 40 000 единиц депозита на 0,1 начального лота.

Тип счета 5-ти знак, плечо не меньше 1:500


Aucun avis
