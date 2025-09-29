SegnaliSezioni
Igor Kuzmin

ATRnavi

Igor Kuzmin
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 63%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
603
Profit Trade:
495 (82.08%)
Loss Trade:
108 (17.91%)
Best Trade:
639.68 USD
Worst Trade:
-180.53 USD
Profitto lordo:
3 780.10 USD (82 435 pips)
Perdita lorda:
-2 053.70 USD (60 882 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (254.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 036.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.76%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
232 (38.47%)
Short Trade:
371 (61.53%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
7.64 USD
Perdita media:
-19.02 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-837.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-837.31 USD (5)
Crescita mensile:
26.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
837.31 USD (29.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.59% (837.31 USD)
Per equità:
7.35% (366.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 175
CHFJPY 71
GBPAUD 62
EURNZD 59
EURUSD 52
EURCAD 44
GBPUSD 42
NZDUSD 27
EURCHF 25
EURGBP 23
USDCAD 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 709
CHFJPY 147
GBPAUD 126
EURNZD 130
EURUSD 133
EURCAD 96
GBPUSD 140
NZDUSD 73
EURCHF 44
EURGBP 79
USDCAD 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.4K
CHFJPY 5.2K
GBPAUD 5K
EURNZD -2.3K
EURUSD 4.4K
EURCAD 2.3K
GBPUSD -3.1K
NZDUSD 2.2K
EURCHF 1.3K
EURGBP 1.8K
USDCAD 2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +639.68 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +254.00 USD
Massima perdita consecutiva: -837.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 45
VantageFX-Live
1.09 × 11
MilliniumFortune-Live
2.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
2.49 × 179
PhillipFutures-Server
2.50 × 26
FreshForex-MT5
2.83 × 12
AMarkets-Real
2.96 × 3437
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.83 × 6
AKFXFinancial-MT5Live-2
6.00 × 4
RoboForex-Pro
7.55 × 29
ICMarkets-MT5
7.80 × 5
AlfaForexRU-Real
10.00 × 2
FxPro-MT5
10.71 × 7
Торговая Система

Рекомендую изучать подробности про индикатор ATR который лежит в основе этого робота.

  • Условие на вход в рынок: если текущий ATR больше среднего, то робот входит в рынок.
  • Если цена продолжает двигаться против нас, то робот строит сеть ордеров
  • Рабочий таймфрейм н1 (часовой)
  • Робот мультивалютный — это значит, что установить его нужно на одну пару (например EURUSD), а работать он будет по всему списку пар который указан в настройках.

Мани Менеджмент

Советник использует усреднение и принцип Мартингейла с множителем на выбор..

То есть если мы открыли ордер на покупку, но цена пошла вниз, то робот откроет еще один ордер.

Рекомендации по депозиту и типу счета

Минимальный размер депозита 40 000 единиц депозита.

Рекомендую центовый счет от 400 долларов — это 40 000 единиц депозита на 0,1 начального лота.

Тип счета 5-ти знак, плечо не меньше 1:500


Non ci sono recensioni
