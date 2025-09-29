- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
555
Kârla kapanan işlemler:
540 (97.29%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (2.70%)
En iyi işlem:
11.16 USD
En kötü işlem:
-80.48 USD
Brüt kâr:
528.61 USD (52 125 pips)
Brüt zarar:
-314.93 USD (31 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
122 (123.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.98 USD (107)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
157.31%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
328 (59.10%)
Satış işlemleri:
227 (40.90%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.98 USD
Ortalama zarar:
-21.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-309.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-309.64 USD (10)
Aylık büyüme:
-28.67%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
309.64 USD (48.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.01% (309.64 USD)
Varlığa göre:
94.25% (459.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|62
|USDJPY
|61
|EURUSD
|37
|CADJPY
|35
|USDCHF
|35
|NZDJPY
|34
|CHFJPY
|26
|CADCHF
|26
|GBPCAD
|24
|USDCAD
|21
|AUDJPY
|20
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|18
|EURCHF
|18
|NZDCAD
|17
|EURJPY
|16
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|16
|NZDCHF
|15
|GBPCHF
|13
|EURGBP
|12
|AUDCAD
|8
|AUDCHF
|5
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|67
|USDJPY
|72
|EURUSD
|33
|CADJPY
|36
|USDCHF
|35
|NZDJPY
|29
|CHFJPY
|-59
|CADCHF
|15
|GBPCAD
|-25
|USDCAD
|-5
|AUDJPY
|-5
|GBPUSD
|44
|AUDUSD
|16
|EURCHF
|-5
|NZDCAD
|15
|EURJPY
|-17
|GBPJPY
|-18
|NZDUSD
|9
|NZDCHF
|-16
|GBPCHF
|-13
|EURGBP
|14
|AUDCAD
|-12
|AUDCHF
|4
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|5.6K
|USDJPY
|8.2K
|EURUSD
|2.4K
|CADJPY
|3.8K
|USDCHF
|2.8K
|NZDJPY
|3.8K
|CHFJPY
|-3.9K
|CADCHF
|1.3K
|GBPCAD
|-680
|USDCAD
|-692
|AUDJPY
|-819
|GBPUSD
|3.3K
|AUDUSD
|1.6K
|EURCHF
|-409
|NZDCAD
|1.2K
|EURJPY
|-2.5K
|GBPJPY
|-2.7K
|NZDUSD
|789
|NZDCHF
|-1.3K
|GBPCHF
|-1K
|EURGBP
|1.1K
|AUDCAD
|-1.4K
|AUDCHF
|306
|GBPNZD
|196
|AUDNZD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.16 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 107
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +123.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -309.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.03 × 94
|
Exness-MT5Real
|0.23 × 22
|
Exness-MT5Real6
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.37 × 67
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 235
|
Exness-MT5Real11
|1.91 × 113
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.68 × 148
|
DerivBVI-Server
|4.42 × 43
|
DerivVU-Server
|4.43 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 100
|
HFMarketsGlobal-Live4
|5.62 × 13
|
DerivSVG-Server
|6.46 × 160
|
RoboForex-Pro
|6.67 × 294
|
RoboForex-ECN
|8.00 × 1
|
DerivSVG-Server-02
|9.44 × 75
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
86%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
10
19%
555
97%
100%
1.67
0.39
USD
USD
94%
1:500