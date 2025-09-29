SinyallerBölümler
Jose Carlos Carvalho

Exness 195838100

Jose Carlos Carvalho
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 86%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
555
Kârla kapanan işlemler:
540 (97.29%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (2.70%)
En iyi işlem:
11.16 USD
En kötü işlem:
-80.48 USD
Brüt kâr:
528.61 USD (52 125 pips)
Brüt zarar:
-314.93 USD (31 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
122 (123.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.98 USD (107)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
157.31%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
328 (59.10%)
Satış işlemleri:
227 (40.90%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.98 USD
Ortalama zarar:
-21.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-309.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-309.64 USD (10)
Aylık büyüme:
-28.67%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
309.64 USD (48.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.01% (309.64 USD)
Varlığa göre:
94.25% (459.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 62
USDJPY 61
EURUSD 37
CADJPY 35
USDCHF 35
NZDJPY 34
CHFJPY 26
CADCHF 26
GBPCAD 24
USDCAD 21
AUDJPY 20
GBPUSD 18
AUDUSD 18
EURCHF 18
NZDCAD 17
EURJPY 16
GBPJPY 16
NZDUSD 16
NZDCHF 15
GBPCHF 13
EURGBP 12
AUDCAD 8
AUDCHF 5
GBPNZD 1
AUDNZD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 67
USDJPY 72
EURUSD 33
CADJPY 36
USDCHF 35
NZDJPY 29
CHFJPY -59
CADCHF 15
GBPCAD -25
USDCAD -5
AUDJPY -5
GBPUSD 44
AUDUSD 16
EURCHF -5
NZDCAD 15
EURJPY -17
GBPJPY -18
NZDUSD 9
NZDCHF -16
GBPCHF -13
EURGBP 14
AUDCAD -12
AUDCHF 4
GBPNZD 1
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 5.6K
USDJPY 8.2K
EURUSD 2.4K
CADJPY 3.8K
USDCHF 2.8K
NZDJPY 3.8K
CHFJPY -3.9K
CADCHF 1.3K
GBPCAD -680
USDCAD -692
AUDJPY -819
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 1.6K
EURCHF -409
NZDCAD 1.2K
EURJPY -2.5K
GBPJPY -2.7K
NZDUSD 789
NZDCHF -1.3K
GBPCHF -1K
EURGBP 1.1K
AUDCAD -1.4K
AUDCHF 306
GBPNZD 196
AUDNZD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.16 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 107
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +123.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -309.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.03 × 94
Exness-MT5Real
0.23 × 22
Exness-MT5Real6
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.37 × 67
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 235
Exness-MT5Real11
1.91 × 113
ZeroMarkets-Live-1
2.68 × 148
DerivBVI-Server
4.42 × 43
DerivVU-Server
4.43 × 42
XMTrading-MT5 3
5.00 × 100
HFMarketsGlobal-Live4
5.62 × 13
DerivSVG-Server
6.46 × 160
RoboForex-Pro
6.67 × 294
RoboForex-ECN
8.00 × 1
DerivSVG-Server-02
9.44 × 75
İnceleme yok
2025.10.30 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 11:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.29 09:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 08:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 08:37
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 08:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 08:37
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Exness 195838100
Ayda 30 USD
86%
0
0
USD
366
USD
10
19%
555
97%
100%
1.67
0.39
USD
94%
1:500
