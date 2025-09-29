Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10 0.00 × 2 VantageInternational-Live 0.03 × 94 Exness-MT5Real 0.23 × 22 Exness-MT5Real6 0.33 × 6 FusionMarkets-Live 0.37 × 67 ICMarketsSC-MT5-2 1.31 × 235 Exness-MT5Real11 1.91 × 113 ZeroMarkets-Live-1 2.68 × 148 DerivBVI-Server 4.42 × 43 DerivVU-Server 4.43 × 42 XMTrading-MT5 3 5.00 × 100 HFMarketsGlobal-Live4 5.62 × 13 DerivSVG-Server 6.46 × 160 RoboForex-Pro 6.67 × 294 RoboForex-ECN 8.00 × 1 DerivSVG-Server-02 9.44 × 75