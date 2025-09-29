SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Exness 195838100
Jose Carlos Carvalho

Exness 195838100

Jose Carlos Carvalho
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 86%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
555
Profit Trade:
540 (97.29%)
Loss Trade:
15 (2.70%)
Best Trade:
11.16 USD
Worst Trade:
-80.48 USD
Profitto lordo:
528.61 USD (52 125 pips)
Perdita lorda:
-314.93 USD (31 369 pips)
Vincite massime consecutive:
122 (123.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.98 USD (107)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
157.31%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
328 (59.10%)
Short Trade:
227 (40.90%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-21.00 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-309.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-309.64 USD (10)
Crescita mensile:
-28.67%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
309.64 USD (48.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.01% (309.64 USD)
Per equità:
94.25% (459.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 62
USDJPY 61
EURUSD 37
CADJPY 35
USDCHF 35
NZDJPY 34
CHFJPY 26
CADCHF 26
GBPCAD 24
USDCAD 21
AUDJPY 20
GBPUSD 18
AUDUSD 18
EURCHF 18
NZDCAD 17
EURJPY 16
GBPJPY 16
NZDUSD 16
NZDCHF 15
GBPCHF 13
EURGBP 12
AUDCAD 8
AUDCHF 5
GBPNZD 1
AUDNZD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 67
USDJPY 72
EURUSD 33
CADJPY 36
USDCHF 35
NZDJPY 29
CHFJPY -59
CADCHF 15
GBPCAD -25
USDCAD -5
AUDJPY -5
GBPUSD 44
AUDUSD 16
EURCHF -5
NZDCAD 15
EURJPY -17
GBPJPY -18
NZDUSD 9
NZDCHF -16
GBPCHF -13
EURGBP 14
AUDCAD -12
AUDCHF 4
GBPNZD 1
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 5.6K
USDJPY 8.2K
EURUSD 2.4K
CADJPY 3.8K
USDCHF 2.8K
NZDJPY 3.8K
CHFJPY -3.9K
CADCHF 1.3K
GBPCAD -680
USDCAD -692
AUDJPY -819
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 1.6K
EURCHF -409
NZDCAD 1.2K
EURJPY -2.5K
GBPJPY -2.7K
NZDUSD 789
NZDCHF -1.3K
GBPCHF -1K
EURGBP 1.1K
AUDCAD -1.4K
AUDCHF 306
GBPNZD 196
AUDNZD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.16 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 107
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +123.38 USD
Massima perdita consecutiva: -309.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.03 × 94
Exness-MT5Real
0.23 × 22
Exness-MT5Real6
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.37 × 67
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 235
Exness-MT5Real11
1.91 × 113
ZeroMarkets-Live-1
2.68 × 148
DerivBVI-Server
4.42 × 43
DerivVU-Server
4.43 × 42
XMTrading-MT5 3
5.00 × 100
HFMarketsGlobal-Live4
5.62 × 13
DerivSVG-Server
6.46 × 160
RoboForex-Pro
6.67 × 294
RoboForex-ECN
8.00 × 1
DerivSVG-Server-02
9.44 × 75
Non ci sono recensioni
2025.10.30 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 11:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.29 09:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 08:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 08:37
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 08:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 08:37
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Exness 195838100
30USD al mese
86%
0
0
USD
366
USD
10
19%
555
97%
100%
1.67
0.39
USD
94%
1:500
