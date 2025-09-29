- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
555
Profit Trade:
540 (97.29%)
Loss Trade:
15 (2.70%)
Best Trade:
11.16 USD
Worst Trade:
-80.48 USD
Profitto lordo:
528.61 USD (52 125 pips)
Perdita lorda:
-314.93 USD (31 369 pips)
Vincite massime consecutive:
122 (123.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.98 USD (107)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
157.31%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
328 (59.10%)
Short Trade:
227 (40.90%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-21.00 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-309.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-309.64 USD (10)
Crescita mensile:
-28.67%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
309.64 USD (48.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.01% (309.64 USD)
Per equità:
94.25% (459.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|62
|USDJPY
|61
|EURUSD
|37
|CADJPY
|35
|USDCHF
|35
|NZDJPY
|34
|CHFJPY
|26
|CADCHF
|26
|GBPCAD
|24
|USDCAD
|21
|AUDJPY
|20
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|18
|EURCHF
|18
|NZDCAD
|17
|EURJPY
|16
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|16
|NZDCHF
|15
|GBPCHF
|13
|EURGBP
|12
|AUDCAD
|8
|AUDCHF
|5
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|67
|USDJPY
|72
|EURUSD
|33
|CADJPY
|36
|USDCHF
|35
|NZDJPY
|29
|CHFJPY
|-59
|CADCHF
|15
|GBPCAD
|-25
|USDCAD
|-5
|AUDJPY
|-5
|GBPUSD
|44
|AUDUSD
|16
|EURCHF
|-5
|NZDCAD
|15
|EURJPY
|-17
|GBPJPY
|-18
|NZDUSD
|9
|NZDCHF
|-16
|GBPCHF
|-13
|EURGBP
|14
|AUDCAD
|-12
|AUDCHF
|4
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|5.6K
|USDJPY
|8.2K
|EURUSD
|2.4K
|CADJPY
|3.8K
|USDCHF
|2.8K
|NZDJPY
|3.8K
|CHFJPY
|-3.9K
|CADCHF
|1.3K
|GBPCAD
|-680
|USDCAD
|-692
|AUDJPY
|-819
|GBPUSD
|3.3K
|AUDUSD
|1.6K
|EURCHF
|-409
|NZDCAD
|1.2K
|EURJPY
|-2.5K
|GBPJPY
|-2.7K
|NZDUSD
|789
|NZDCHF
|-1.3K
|GBPCHF
|-1K
|EURGBP
|1.1K
|AUDCAD
|-1.4K
|AUDCHF
|306
|GBPNZD
|196
|AUDNZD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.16 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 107
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +123.38 USD
Massima perdita consecutiva: -309.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.03 × 94
|
Exness-MT5Real
|0.23 × 22
|
Exness-MT5Real6
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.37 × 67
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 235
|
Exness-MT5Real11
|1.91 × 113
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.68 × 148
|
DerivBVI-Server
|4.42 × 43
|
DerivVU-Server
|4.43 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 100
|
HFMarketsGlobal-Live4
|5.62 × 13
|
DerivSVG-Server
|6.46 × 160
|
RoboForex-Pro
|6.67 × 294
|
RoboForex-ECN
|8.00 × 1
|
DerivSVG-Server-02
|9.44 × 75
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
86%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
10
19%
555
97%
100%
1.67
0.39
USD
USD
94%
1:500