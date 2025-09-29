SignauxSections
Jose Carlos Carvalho

Exness 195838100

Jose Carlos Carvalho
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 86%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
555
Bénéfice trades:
540 (97.29%)
Perte trades:
15 (2.70%)
Meilleure transaction:
11.16 USD
Pire transaction:
-80.48 USD
Bénéfice brut:
528.61 USD (52 125 pips)
Perte brute:
-314.93 USD (31 369 pips)
Gains consécutifs maximales:
122 (123.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.98 USD (107)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
157.31%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
328 (59.10%)
Courts trades:
227 (40.90%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
0.98 USD
Perte moyenne:
-21.00 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-309.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-309.64 USD (10)
Croissance mensuelle:
-28.67%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
309.64 USD (48.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.01% (309.64 USD)
Par fonds propres:
94.25% (459.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 62
USDJPY 61
EURUSD 37
CADJPY 35
USDCHF 35
NZDJPY 34
CHFJPY 26
CADCHF 26
GBPCAD 24
USDCAD 21
AUDJPY 20
GBPUSD 18
AUDUSD 18
EURCHF 18
NZDCAD 17
EURJPY 16
GBPJPY 16
NZDUSD 16
NZDCHF 15
GBPCHF 13
EURGBP 12
AUDCAD 8
AUDCHF 5
GBPNZD 1
AUDNZD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 67
USDJPY 72
EURUSD 33
CADJPY 36
USDCHF 35
NZDJPY 29
CHFJPY -59
CADCHF 15
GBPCAD -25
USDCAD -5
AUDJPY -5
GBPUSD 44
AUDUSD 16
EURCHF -5
NZDCAD 15
EURJPY -17
GBPJPY -18
NZDUSD 9
NZDCHF -16
GBPCHF -13
EURGBP 14
AUDCAD -12
AUDCHF 4
GBPNZD 1
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 5.6K
USDJPY 8.2K
EURUSD 2.4K
CADJPY 3.8K
USDCHF 2.8K
NZDJPY 3.8K
CHFJPY -3.9K
CADCHF 1.3K
GBPCAD -680
USDCAD -692
AUDJPY -819
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 1.6K
EURCHF -409
NZDCAD 1.2K
EURJPY -2.5K
GBPJPY -2.7K
NZDUSD 789
NZDCHF -1.3K
GBPCHF -1K
EURGBP 1.1K
AUDCAD -1.4K
AUDCHF 306
GBPNZD 196
AUDNZD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.16 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 107
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +123.38 USD
Perte consécutive maximale: -309.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.03 × 94
Exness-MT5Real
0.23 × 22
Exness-MT5Real6
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.37 × 67
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 235
Exness-MT5Real11
1.91 × 113
ZeroMarkets-Live-1
2.68 × 148
DerivBVI-Server
4.42 × 43
DerivVU-Server
4.43 × 42
XMTrading-MT5 3
5.00 × 100
HFMarketsGlobal-Live4
5.62 × 13
DerivSVG-Server
6.46 × 160
RoboForex-Pro
6.67 × 294
RoboForex-ECN
8.00 × 1
DerivSVG-Server-02
9.44 × 75
Aucun avis
2025.10.30 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 11:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 10:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 22:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.29 09:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 08:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 08:37
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 08:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 08:37
A large drawdown may occur on the account again
