Richard Hermann

GermanSolidHighRisk

Richard Hermann
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 120 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
559
Kârla kapanan işlemler:
405 (72.45%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (27.55%)
En iyi işlem:
190.80 EUR
En kötü işlem:
-62.85 EUR
Brüt kâr:
1 137.04 EUR (721 821 pips)
Brüt zarar:
-880.95 EUR (784 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (45.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
217.64 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
228 (40.79%)
Satış işlemleri:
331 (59.21%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.46 EUR
Ortalama kâr:
2.81 EUR
Ortalama zarar:
-5.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-151.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-151.89 EUR (9)
Aylık büyüme:
-12.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.19 EUR
Maksimum:
184.04 EUR (37.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.48% (184.55 EUR)
Varlığa göre:
3.83% (22.79 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 133
EURUSD 114
DE40 71
AUDUSD 55
XAUUSD 46
AUDCAD 43
BTCUSD 29
EURCHF 23
EURGBP 16
USDCAD 12
GBPAUD 8
EURAUD 7
USDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 114
EURUSD -189
DE40 269
AUDUSD 66
XAUUSD 45
AUDCAD -47
BTCUSD -17
EURCHF 17
EURGBP 9
USDCAD 11
GBPAUD 5
EURAUD 6
USDCHF 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 13K
EURUSD -4.2K
DE40 36K
AUDUSD 7.6K
XAUUSD 1K
AUDCAD -8.6K
BTCUSD -111K
EURCHF 1.1K
EURGBP 333
USDCAD 530
GBPAUD 924
EURAUD 408
USDCHF 82
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +190.80 EUR
En kötü işlem: -63 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +45.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -151.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.56% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

