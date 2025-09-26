SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GermanSolidHighRisk
Richard Hermann

GermanSolidHighRisk

Richard Hermann
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 120 USD par mois
croissance depuis 2025 62%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
559
Bénéfice trades:
405 (72.45%)
Perte trades:
154 (27.55%)
Meilleure transaction:
190.80 EUR
Pire transaction:
-62.85 EUR
Bénéfice brut:
1 137.04 EUR (721 821 pips)
Perte brute:
-880.95 EUR (784 477 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (45.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
217.64 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.05%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.39
Longs trades:
228 (40.79%)
Courts trades:
331 (59.21%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.46 EUR
Bénéfice moyen:
2.81 EUR
Perte moyenne:
-5.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-151.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-151.89 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-12.23%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.19 EUR
Maximal:
184.04 EUR (37.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.48% (184.55 EUR)
Par fonds propres:
3.83% (22.79 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 133
EURUSD 114
DE40 71
AUDUSD 55
XAUUSD 46
AUDCAD 43
BTCUSD 29
EURCHF 23
EURGBP 16
USDCAD 12
GBPAUD 8
EURAUD 7
USDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 114
EURUSD -189
DE40 269
AUDUSD 66
XAUUSD 45
AUDCAD -47
BTCUSD -17
EURCHF 17
EURGBP 9
USDCAD 11
GBPAUD 5
EURAUD 6
USDCHF 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 13K
EURUSD -4.2K
DE40 36K
AUDUSD 7.6K
XAUUSD 1K
AUDCAD -8.6K
BTCUSD -111K
EURCHF 1.1K
EURGBP 333
USDCAD 530
GBPAUD 924
EURAUD 408
USDCHF 82
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +190.80 EUR
Pire transaction: -63 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +45.55 EUR
Perte consécutive maximale: -151.89 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Aucun avis
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.56% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.