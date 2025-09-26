SegnaliSezioni
Richard Hermann

GermanSolidHighRisk

Richard Hermann
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 120 USD al mese
crescita dal 2025 62%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
405 (72.45%)
Loss Trade:
154 (27.55%)
Best Trade:
190.80 EUR
Worst Trade:
-62.85 EUR
Profitto lordo:
1 137.04 EUR (721 821 pips)
Perdita lorda:
-880.95 EUR (784 477 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (45.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
217.64 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
228 (40.79%)
Short Trade:
331 (59.21%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.46 EUR
Profitto medio:
2.81 EUR
Perdita media:
-5.72 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-151.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-151.89 EUR (9)
Crescita mensile:
-12.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.19 EUR
Massimale:
184.04 EUR (37.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.48% (184.55 EUR)
Per equità:
3.83% (22.79 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 133
EURUSD 114
DE40 71
AUDUSD 55
XAUUSD 46
AUDCAD 43
BTCUSD 29
EURCHF 23
EURGBP 16
USDCAD 12
GBPAUD 8
EURAUD 7
USDCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 114
EURUSD -189
DE40 269
AUDUSD 66
XAUUSD 45
AUDCAD -47
BTCUSD -17
EURCHF 17
EURGBP 9
USDCAD 11
GBPAUD 5
EURAUD 6
USDCHF 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 13K
EURUSD -4.2K
DE40 36K
AUDUSD 7.6K
XAUUSD 1K
AUDCAD -8.6K
BTCUSD -111K
EURCHF 1.1K
EURGBP 333
USDCAD 530
GBPAUD 924
EURAUD 408
USDCHF 82
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +190.80 EUR
Worst Trade: -63 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +45.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -151.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.56% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
