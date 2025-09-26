- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
405 (72.45%)
Loss Trade:
154 (27.55%)
Best Trade:
190.80 EUR
Worst Trade:
-62.85 EUR
Profitto lordo:
1 137.04 EUR (721 821 pips)
Perdita lorda:
-880.95 EUR (784 477 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (45.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
217.64 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
228 (40.79%)
Short Trade:
331 (59.21%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.46 EUR
Profitto medio:
2.81 EUR
Perdita media:
-5.72 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-151.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-151.89 EUR (9)
Crescita mensile:
-12.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.19 EUR
Massimale:
184.04 EUR (37.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.48% (184.55 EUR)
Per equità:
3.83% (22.79 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|114
|DE40
|71
|AUDUSD
|55
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|43
|BTCUSD
|29
|EURCHF
|23
|EURGBP
|16
|USDCAD
|12
|GBPAUD
|8
|EURAUD
|7
|USDCHF
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|114
|EURUSD
|-189
|DE40
|269
|AUDUSD
|66
|XAUUSD
|45
|AUDCAD
|-47
|BTCUSD
|-17
|EURCHF
|17
|EURGBP
|9
|USDCAD
|11
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|6
|USDCHF
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|-4.2K
|DE40
|36K
|AUDUSD
|7.6K
|XAUUSD
|1K
|AUDCAD
|-8.6K
|BTCUSD
|-111K
|EURCHF
|1.1K
|EURGBP
|333
|USDCAD
|530
|GBPAUD
|924
|EURAUD
|408
|USDCHF
|82
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
120USD al mese
62%
0
0
USD
USD
596
EUR
EUR
19
85%
559
72%
100%
1.29
0.46
EUR
EUR
37%
1:500