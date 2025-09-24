- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
145.45 USD
En kötü işlem:
-83.30 USD
Brüt kâr:
432.29 USD (817 pips)
Brüt zarar:
-110.83 USD (172 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (175.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.90 USD (2)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
3.64
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
3.90
Beklenen getiri:
40.18 USD
Ortalama kâr:
72.05 USD
Ortalama zarar:
-55.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-83.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.30 USD (1)
Aylık büyüme:
0.34%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.02 USD
Maksimum:
88.32 USD (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.09% (88.32 USD)
Varlığa göre:
2.50% (2 506.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|164
|NZDCAD
|172
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|274
|NZDCAD
|371
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
En iyi işlem: +145.45 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +175.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
FTMO: 100.000 $ Challenge.
Max. Daily Drawdown: 4%
Max. General Drawdown: 10%
Target: 10%
İnceleme yok
