Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
145.45 USD
Worst Trade:
-83.30 USD
Profitto lordo:
432.29 USD (817 pips)
Perdita lorda:
-110.83 USD (172 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (175.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.01%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
3.64
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
3.90
Profitto previsto:
40.18 USD
Profitto medio:
72.05 USD
Perdita media:
-55.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-83.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.30 USD (1)
Crescita mensile:
0.34%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.02 USD
Massimale:
88.32 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.09% (88.32 USD)
Per equità:
2.50% (2 506.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|164
|NZDCAD
|172
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|274
|NZDCAD
|371
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Best Trade: +145.45 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +175.19 USD
Massima perdita consecutiva: -83.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
FTMO: 100.000 $ Challenge.
Max. Daily Drawdown: 4%
Max. General Drawdown: 10%
Target: 10%
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
62%
8
75%
100%
3.90
40.18
USD
USD
2%
1:30