Sinyaller / MetaTrader 5 / Trust EA all trades with stop loss 3
Konstantin Kulikov

Trust EA all trades with stop loss 3

Konstantin Kulikov
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
113 (69.75%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (30.25%)
En iyi işlem:
1.54 USD
En kötü işlem:
-1.74 USD
Brüt kâr:
64.69 USD (5 176 pips)
Brüt zarar:
-42.04 USD (2 088 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (5.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.77 USD (14)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
5.29%
Maks. mevduat yükü:
12.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.40
Alış işlemleri:
132 (81.48%)
Satış işlemleri:
30 (18.52%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
0.57 USD
Ortalama zarar:
-0.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.74 USD (6)
Aylık büyüme:
9.09%
Yıllık tahmin:
110.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.63 USD
Maksimum:
9.45 USD (9.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.09% (9.26 USD)
Varlığa göre:
3.65% (4.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.r 45
USDCHF.r 26
AUDUSD.r 20
EURUSD.r 19
EURGBP.r 19
EURAUD.r 15
USDCAD.r 10
AUDCAD.r 4
GBPAUD.r 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.r 8
USDCHF.r -2
AUDUSD.r 8
EURUSD.r 2
EURGBP.r -2
EURAUD.r 4
USDCAD.r 3
AUDCAD.r -1
GBPAUD.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.r 894
USDCHF.r -93
AUDUSD.r 699
EURUSD.r 441
EURGBP.r -3
EURAUD.r 596
USDCAD.r 318
AUDCAD.r 1
GBPAUD.r 235
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.54 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trust EA: https://www.mql5.com/en/market/product/135944
İnceleme yok
