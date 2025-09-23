SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trust EA all trades with stop loss 3
Konstantin Kulikov

Trust EA all trades with stop loss 3

Konstantin Kulikov
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
162
Bénéfice trades:
113 (69.75%)
Perte trades:
49 (30.25%)
Meilleure transaction:
1.54 USD
Pire transaction:
-1.74 USD
Bénéfice brut:
64.69 USD (5 176 pips)
Perte brute:
-42.04 USD (2 088 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (5.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.77 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
5.29%
Charge de dépôt maximale:
12.55%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.40
Longs trades:
132 (81.48%)
Courts trades:
30 (18.52%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
0.57 USD
Perte moyenne:
-0.86 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-5.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.74 USD (6)
Croissance mensuelle:
9.09%
Prévision annuelle:
110.29%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.63 USD
Maximal:
9.45 USD (9.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.09% (9.26 USD)
Par fonds propres:
3.65% (4.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.r 45
USDCHF.r 26
AUDUSD.r 20
EURUSD.r 19
EURGBP.r 19
EURAUD.r 15
USDCAD.r 10
AUDCAD.r 4
GBPAUD.r 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.r 8
USDCHF.r -2
AUDUSD.r 8
EURUSD.r 2
EURGBP.r -2
EURAUD.r 4
USDCAD.r 3
AUDCAD.r -1
GBPAUD.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.r 894
USDCHF.r -93
AUDUSD.r 699
EURUSD.r 441
EURGBP.r -3
EURAUD.r 596
USDCAD.r 318
AUDCAD.r 1
GBPAUD.r 235
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.54 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +5.77 USD
Perte consécutive maximale: -5.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trust EA: https://www.mql5.com/en/market/product/135944
Aucun avis
