Konstantin Kulikov

Trust EA all trades with stop loss 3

Konstantin Kulikov
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 23%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
162
Profit Trade:
113 (69.75%)
Loss Trade:
49 (30.25%)
Best Trade:
1.54 USD
Worst Trade:
-1.74 USD
Profitto lordo:
64.69 USD (5 176 pips)
Perdita lorda:
-42.04 USD (2 088 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (5.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.77 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
5.29%
Massimo carico di deposito:
12.55%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.40
Long Trade:
132 (81.48%)
Short Trade:
30 (18.52%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
0.57 USD
Perdita media:
-0.86 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-5.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.74 USD (6)
Crescita mensile:
9.09%
Previsione annuale:
110.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.63 USD
Massimale:
9.45 USD (9.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.09% (9.26 USD)
Per equità:
3.65% (4.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.r 45
USDCHF.r 26
AUDUSD.r 20
EURUSD.r 19
EURGBP.r 19
EURAUD.r 15
USDCAD.r 10
AUDCAD.r 4
GBPAUD.r 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.r 8
USDCHF.r -2
AUDUSD.r 8
EURUSD.r 2
EURGBP.r -2
EURAUD.r 4
USDCAD.r 3
AUDCAD.r -1
GBPAUD.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.r 894
USDCHF.r -93
AUDUSD.r 699
EURUSD.r 441
EURGBP.r -3
EURAUD.r 596
USDCAD.r 318
AUDCAD.r 1
GBPAUD.r 235
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.54 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +5.77 USD
Massima perdita consecutiva: -5.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trust EA: https://www.mql5.com/en/market/product/135944
