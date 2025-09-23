- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
56 (69.13%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (30.86%)
En iyi işlem:
211.00 USD
En kötü işlem:
-21.00 USD
Brüt kâr:
394.42 USD (151 953 pips)
Brüt zarar:
-172.43 USD (144 446 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (34.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
21.89%
Maks. mevduat yükü:
42.12%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
3.90
Alış işlemleri:
39 (48.15%)
Satış işlemleri:
42 (51.85%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
2.74 USD
Ortalama kâr:
7.04 USD
Ortalama zarar:
-6.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-53.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.28 USD (4)
Aylık büyüme:
11.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.71 USD
Maksimum:
56.88 USD (2.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.80% (56.88 USD)
Varlığa göre:
13.48% (271.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|222
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +211.00 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +34.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
11%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
81
69%
22%
2.28
2.74
USD
USD
13%
1:500