- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
56 (69.13%)
Loss Trade:
25 (30.86%)
Best Trade:
211.00 USD
Worst Trade:
-21.00 USD
Profitto lordo:
394.42 USD (151 953 pips)
Perdita lorda:
-172.43 USD (144 446 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (34.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
21.89%
Massimo carico di deposito:
42.12%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
39 (48.15%)
Short Trade:
42 (51.85%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
2.74 USD
Profitto medio:
7.04 USD
Perdita media:
-6.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-53.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.28 USD (4)
Crescita mensile:
11.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.71 USD
Massimale:
56.88 USD (2.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.80% (56.88 USD)
Per equità:
13.48% (271.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|222
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +211.00 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.03 USD
Massima perdita consecutiva: -53.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
11%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
81
69%
22%
2.28
2.74
USD
USD
13%
1:500