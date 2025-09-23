SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Not Risky
Mohamed Abdelnaser Abdelaal Ahmed

Not Risky

Mohamed Abdelnaser Abdelaal Ahmed
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Exness-MT5Real32
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
126 (72.83%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (27.17%)
En iyi işlem:
565.44 USD
En kötü işlem:
-99.64 USD
Brüt kâr:
871.96 USD (8 690 pips)
Brüt zarar:
-523.38 USD (10 604 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (34.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
634.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
46.53%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
187
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
96 (55.49%)
Satış işlemleri:
77 (44.51%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
6.92 USD
Ortalama zarar:
-11.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-472.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-472.29 USD (9)
Aylık büyüme:
6.89%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
472.29 USD (8.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.08% (472.29 USD)
Varlığa göre:
24.88% (1 293.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 68
EURCADm 14
CHFJPYm 14
GBPNZDm 12
EURGBPm 10
GBPJPYm 10
NZDJPYm 7
EURNZDm 6
EURJPYm 6
GBPCHFm 4
CADCHFm 4
EURCHFm 4
GBPUSDm 3
AUDCHFm 3
EURAUDm 2
AUDJPYm 2
GBPAUDm 1
USDCHFm 1
NZDCHFm 1
AUDNZDm 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 222
EURCADm 24
CHFJPYm 12
GBPNZDm 8
EURGBPm 24
GBPJPYm 16
NZDJPYm 6
EURNZDm 3
EURJPYm 4
GBPCHFm 8
CADCHFm 5
EURCHFm 6
GBPUSDm 2
AUDCHFm 2
EURAUDm 1
AUDJPYm 1
GBPAUDm 0
USDCHFm 2
NZDCHFm 0
AUDNZDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm -3.9K
EURCADm 17
CHFJPYm 361
GBPNZDm -137
EURGBPm 668
GBPJPYm -718
NZDJPYm 169
EURNZDm 278
EURJPYm 174
GBPCHFm 253
CADCHFm 209
EURCHFm 72
GBPUSDm 134
AUDCHFm 9
EURAUDm 91
AUDJPYm 82
GBPAUDm 51
USDCHFm 173
NZDCHFm 36
AUDNZDm 93
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +565.44 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +34.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -472.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.23 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 10:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.