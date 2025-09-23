SignauxSections
Mohamed Abdelnaser Abdelaal Ahmed

Not Risky

Mohamed Abdelnaser Abdelaal Ahmed
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
Exness-MT5Real32
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
135
Bénéfice trades:
100 (74.07%)
Perte trades:
35 (25.93%)
Meilleure transaction:
28.03 USD
Pire transaction:
-4.75 USD
Bénéfice brut:
190.07 USD (6 948 pips)
Perte brute:
-46.85 USD (3 922 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (11.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.48 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
46.53%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
151
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
7.92
Longs trades:
68 (50.37%)
Courts trades:
67 (49.63%)
Facteur de profit:
4.06
Rendement attendu:
1.06 USD
Bénéfice moyen:
1.90 USD
Perte moyenne:
-1.34 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-18.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.09 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.83%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18.09 USD (0.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.35% (18.09 USD)
Par fonds propres:
24.88% (1 293.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 35
EURCADm 14
CHFJPYm 11
EURGBPm 10
GBPNZDm 10
GBPJPYm 10
NZDJPYm 7
EURNZDm 6
EURJPYm 6
GBPCHFm 4
CADCHFm 4
EURCHFm 4
GBPUSDm 3
AUDCHFm 3
EURAUDm 2
AUDJPYm 2
GBPAUDm 1
USDCHFm 1
NZDCHFm 1
AUDNZDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 22
EURCADm 24
CHFJPYm 8
EURGBPm 24
GBPNZDm 7
GBPJPYm 16
NZDJPYm 6
EURNZDm 3
EURJPYm 4
GBPCHFm 8
CADCHFm 5
EURCHFm 6
GBPUSDm 2
AUDCHFm 2
EURAUDm 1
AUDJPYm 1
GBPAUDm 0
USDCHFm 2
NZDCHFm 0
AUDNZDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm 1.2K
EURCADm 17
CHFJPYm 246
EURGBPm 668
GBPNZDm -236
GBPJPYm -718
NZDJPYm 169
EURNZDm 278
EURJPYm 174
GBPCHFm 253
CADCHFm 209
EURCHFm 72
GBPUSDm 134
AUDCHFm 9
EURAUDm 91
AUDJPYm 82
GBPAUDm 51
USDCHFm 173
NZDCHFm 36
AUDNZDm 93
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.03 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +11.55 USD
Perte consécutive maximale: -18.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 10:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Not Risky
30 USD par mois
3%
0
0
USD
5.2K
USD
1
89%
135
74%
100%
4.05
1.06
USD
25%
1:200
