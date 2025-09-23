SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Not Risky
Mohamed Abdelnaser Abdelaal Ahmed

Not Risky

Mohamed Abdelnaser Abdelaal Ahmed
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Exness-MT5Real32
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
126 (72.83%)
Loss Trade:
47 (27.17%)
Best Trade:
565.44 USD
Worst Trade:
-99.64 USD
Profitto lordo:
871.96 USD (8 690 pips)
Perdita lorda:
-523.38 USD (10 604 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (34.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
634.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
46.53%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
187
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
96 (55.49%)
Short Trade:
77 (44.51%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
6.92 USD
Perdita media:
-11.14 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-472.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-472.29 USD (9)
Crescita mensile:
6.89%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
472.29 USD (8.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.08% (472.29 USD)
Per equità:
24.88% (1 293.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 68
EURCADm 14
CHFJPYm 14
GBPNZDm 12
EURGBPm 10
GBPJPYm 10
NZDJPYm 7
EURNZDm 6
EURJPYm 6
GBPCHFm 4
CADCHFm 4
EURCHFm 4
GBPUSDm 3
AUDCHFm 3
EURAUDm 2
AUDJPYm 2
GBPAUDm 1
USDCHFm 1
NZDCHFm 1
AUDNZDm 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 222
EURCADm 24
CHFJPYm 12
GBPNZDm 8
EURGBPm 24
GBPJPYm 16
NZDJPYm 6
EURNZDm 3
EURJPYm 4
GBPCHFm 8
CADCHFm 5
EURCHFm 6
GBPUSDm 2
AUDCHFm 2
EURAUDm 1
AUDJPYm 1
GBPAUDm 0
USDCHFm 2
NZDCHFm 0
AUDNZDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm -3.9K
EURCADm 17
CHFJPYm 361
GBPNZDm -137
EURGBPm 668
GBPJPYm -718
NZDJPYm 169
EURNZDm 278
EURJPYm 174
GBPCHFm 253
CADCHFm 209
EURCHFm 72
GBPUSDm 134
AUDCHFm 9
EURAUDm 91
AUDJPYm 82
GBPAUDm 51
USDCHFm 173
NZDCHFm 36
AUDNZDm 93
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +565.44 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +34.41 USD
Massima perdita consecutiva: -472.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 10:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
