SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Long Game
Ahmed Tarek Yassen Sarhan

Long Game

Ahmed Tarek Yassen Sarhan
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
OneRoyal-Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
88 (77.87%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (22.12%)
En iyi işlem:
109.99 USD
En kötü işlem:
-69.28 USD
Brüt kâr:
400.52 USD (1 223 135 pips)
Brüt zarar:
-303.47 USD (1 329 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (32.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.35 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
9.87%
Maks. mevduat yükü:
6.58%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
107 (94.69%)
Satış işlemleri:
6 (5.31%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
4.55 USD
Ortalama zarar:
-12.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-113.99 USD (3)
Aylık büyüme:
0.63%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.46 USD
Maksimum:
198.47 USD (84.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (199.10 USD)
Varlığa göre:
8.76% (132.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 100
BTCUSD 9
GBPUSD 4
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 156
BTCUSD -58
GBPUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.4K
BTCUSD -115K
GBPUSD 24
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.99 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +32.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 02:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Long Game
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
1.5K
USD
8
94%
113
77%
10%
1.31
0.86
USD
13%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.