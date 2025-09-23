SignauxSections
Ahmed Tarek Yassen Sarhan

Long Game

Ahmed Tarek Yassen Sarhan
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
OneRoyal-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
106
Bénéfice trades:
82 (77.35%)
Perte trades:
24 (22.64%)
Meilleure transaction:
109.99 USD
Pire transaction:
-69.28 USD
Bénéfice brut:
388.72 USD (1 222 548 pips)
Perte brute:
-298.83 USD (1 329 706 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (32.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
9.73%
Charge de dépôt maximale:
6.58%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
100 (94.34%)
Courts trades:
6 (5.66%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
4.74 USD
Perte moyenne:
-12.45 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-0.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-113.99 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.92%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
62.46 USD
Maximal:
198.47 USD (84.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.85% (199.10 USD)
Par fonds propres:
8.09% (119.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 93
BTCUSD 9
GBPUSD 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 148
BTCUSD -58
GBPUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.9K
BTCUSD -115K
GBPUSD 24
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +109.99 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +32.02 USD
Perte consécutive maximale: -0.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
Aucun avis
2025.09.25 02:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
