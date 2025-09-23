SinyallerBölümler
Ooi Kong Cher Alfonso

G7Sniper

Ooi Kong Cher Alfonso
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
30 (49.18%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (50.82%)
En iyi işlem:
15.65 USD
En kötü işlem:
-12.16 USD
Brüt kâr:
342.43 USD (8 436 pips)
Brüt zarar:
-285.48 USD (5 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (39.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.34 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
21.34%
Maks. mevduat yükü:
4.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
31 (50.82%)
Satış işlemleri:
30 (49.18%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
11.41 USD
Ortalama zarar:
-9.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-51.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.68 USD (5)
Aylık büyüme:
9.37%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.00 USD
Maksimum:
54.12 USD (8.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.16% (53.82 USD)
Varlığa göre:
1.31% (9.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 15
USDCAD 15
XAUUSD 13
GBPUSD 9
EURUSD 4
NZDUSD 3
USDJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -56
USDCAD 41
XAUUSD 34
GBPUSD 14
EURUSD 26
NZDUSD -2
USDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -591
USDCAD 683
XAUUSD 1.2K
GBPUSD 207
EURUSD 868
NZDUSD 0
USDJPY 207
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.65 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +39.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
TickmillEU-Live
0.29 × 7
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 180
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
79 daha fazla...
Highly complex with multi-factor confirmation trading.

Low DD and High winrate.

İnceleme yok
2025.09.23 08:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
