Ooi Kong Cher Alfonso

G7Sniper

Ooi Kong Cher Alfonso
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
30 (49.18%)
Perte trades:
31 (50.82%)
Meilleure transaction:
15.65 USD
Pire transaction:
-12.16 USD
Bénéfice brut:
342.43 USD (8 436 pips)
Perte brute:
-285.48 USD (5 911 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (39.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.34 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
26.40%
Charge de dépôt maximale:
4.33%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
31 (50.82%)
Courts trades:
30 (49.18%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.93 USD
Bénéfice moyen:
11.41 USD
Perte moyenne:
-9.21 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-51.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.68 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.98%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.00 USD
Maximal:
54.12 USD (8.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.16% (53.82 USD)
Par fonds propres:
1.31% (9.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 15
USDCAD 15
XAUUSD 13
GBPUSD 9
EURUSD 4
NZDUSD 3
USDJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD -56
USDCAD 41
XAUUSD 34
GBPUSD 14
EURUSD 26
NZDUSD -2
USDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD -591
USDCAD 683
XAUUSD 1.2K
GBPUSD 207
EURUSD 868
NZDUSD 0
USDJPY 207
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.65 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +39.34 USD
Perte consécutive maximale: -51.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
TickmillEU-Live
0.29 × 7
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 180
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
79 plus...
Highly complex with multi-factor confirmation trading.

Low DD and High winrate.

Aucun avis
2025.09.23 08:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.