- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
30 (49.18%)
Loss Trade:
31 (50.82%)
Best Trade:
15.65 USD
Worst Trade:
-12.16 USD
Profitto lordo:
342.43 USD (8 436 pips)
Perdita lorda:
-285.48 USD (5 911 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (39.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
21.34%
Massimo carico di deposito:
4.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
31 (50.82%)
Short Trade:
30 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
11.41 USD
Perdita media:
-9.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-51.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.68 USD (5)
Crescita mensile:
9.37%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.00 USD
Massimale:
54.12 USD (8.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.16% (53.82 USD)
Per equità:
1.31% (9.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|15
|XAUUSD
|13
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|-56
|USDCAD
|41
|XAUUSD
|34
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|26
|NZDUSD
|-2
|USDJPY
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-591
|USDCAD
|683
|XAUUSD
|1.2K
|GBPUSD
|207
|EURUSD
|868
|NZDUSD
|0
|USDJPY
|207
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.65 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +39.34 USD
Massima perdita consecutiva: -51.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.29 × 7
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 180
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Highly complex with multi-factor confirmation trading.
Low DD and High winrate.
