SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / G7Sniper
Ooi Kong Cher Alfonso

G7Sniper

Ooi Kong Cher Alfonso
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
30 (49.18%)
Loss Trade:
31 (50.82%)
Best Trade:
15.65 USD
Worst Trade:
-12.16 USD
Profitto lordo:
342.43 USD (8 436 pips)
Perdita lorda:
-285.48 USD (5 911 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (39.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
21.34%
Massimo carico di deposito:
4.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
31 (50.82%)
Short Trade:
30 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
11.41 USD
Perdita media:
-9.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-51.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.68 USD (5)
Crescita mensile:
9.37%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.00 USD
Massimale:
54.12 USD (8.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.16% (53.82 USD)
Per equità:
1.31% (9.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 15
USDCAD 15
XAUUSD 13
GBPUSD 9
EURUSD 4
NZDUSD 3
USDJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD -56
USDCAD 41
XAUUSD 34
GBPUSD 14
EURUSD 26
NZDUSD -2
USDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -591
USDCAD 683
XAUUSD 1.2K
GBPUSD 207
EURUSD 868
NZDUSD 0
USDJPY 207
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.65 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +39.34 USD
Massima perdita consecutiva: -51.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.20 × 5
TickmillEU-Live
0.29 × 7
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 180
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
79 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Highly complex with multi-factor confirmation trading.

Low DD and High winrate.

Non ci sono recensioni
2025.09.23 08:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
G7Sniper
99USD al mese
9%
0
0
USD
707
USD
7
98%
61
49%
21%
1.19
0.93
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.