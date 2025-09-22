SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Leopard EA
Botond Ratonyi

Leopard EA

Botond Ratonyi
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
PepperstoneUK-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
16 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (48.39%)
En iyi işlem:
37.79 USD
En kötü işlem:
-10.25 USD
Brüt kâr:
108.71 USD (8 939 pips)
Brüt zarar:
-102.45 USD (10 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (42.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.57 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
66.03%
Maks. mevduat yükü:
37.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
17 (54.84%)
Satış işlemleri:
14 (45.16%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
6.79 USD
Ortalama zarar:
-6.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.22 USD (4)
Aylık büyüme:
12.98%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.72 USD
Maksimum:
37.22 USD (10.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.18% (37.22 USD)
Varlığa göre:
2.59% (7.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 7
AUDUSD 6
EURUSD 6
GBPUSD 4
USDJPY 3
USDCHF 2
USDCAD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD -11
AUDUSD -7
EURUSD 35
GBPUSD -20
USDJPY 10
USDCHF -2
USDCAD -5
AUDCAD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD -1.1K
AUDUSD -607
EURUSD 191
GBPUSD -2K
USDJPY 1.5K
USDCHF -249
USDCAD -739
AUDCAD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.79 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 18
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.09 02:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 17:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 21:51
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 7.29% of days out of the 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 21:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.22 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 32 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Leopard EA
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
285
USD
35
87%
31
51%
66%
1.06
0.20
USD
10%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.