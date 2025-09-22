- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
16 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (48.39%)
En iyi işlem:
37.79 USD
En kötü işlem:
-10.25 USD
Brüt kâr:
108.71 USD (8 939 pips)
Brüt zarar:
-102.45 USD (10 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (42.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.57 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
66.03%
Maks. mevduat yükü:
37.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
17 (54.84%)
Satış işlemleri:
14 (45.16%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
6.79 USD
Ortalama zarar:
-6.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.22 USD (4)
Aylık büyüme:
12.98%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.72 USD
Maksimum:
37.22 USD (10.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.18% (37.22 USD)
Varlığa göre:
2.59% (7.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|-11
|AUDUSD
|-7
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|-20
|USDJPY
|10
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-5
|AUDCAD
|7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|-607
|EURUSD
|191
|GBPUSD
|-2K
|USDJPY
|1.5K
|USDCHF
|-249
|USDCAD
|-739
|AUDCAD
|1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.79 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +42.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
Exness-MT5Real31
|0.67 × 18
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
|7.47 × 17
RoboForex-Pro
|11.67 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
285
USD
USD
35
87%
31
51%
66%
1.06
0.20
USD
USD
10%
1:30