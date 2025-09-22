SegnaliSezioni
Botond Ratonyi

Leopard EA

Botond Ratonyi
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
16 (51.61%)
Loss Trade:
15 (48.39%)
Best Trade:
37.79 USD
Worst Trade:
-10.25 USD
Profitto lordo:
108.71 USD (8 939 pips)
Perdita lorda:
-102.45 USD (10 821 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (42.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.57 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
66.03%
Massimo carico di deposito:
37.87%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
17 (54.84%)
Short Trade:
14 (45.16%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
6.79 USD
Perdita media:
-6.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.22 USD (4)
Crescita mensile:
12.98%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.72 USD
Massimale:
37.22 USD (10.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.18% (37.22 USD)
Per equità:
2.59% (7.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 7
AUDUSD 6
EURUSD 6
GBPUSD 4
USDJPY 3
USDCHF 2
USDCAD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD -11
AUDUSD -7
EURUSD 35
GBPUSD -20
USDJPY 10
USDCHF -2
USDCAD -5
AUDCAD 7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD -1.1K
AUDUSD -607
EURUSD 191
GBPUSD -2K
USDJPY 1.5K
USDCHF -249
USDCAD -739
AUDCAD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.79 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.57 USD
Massima perdita consecutiva: -37.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 18
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.09 02:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 02:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 17:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.24 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 21:51
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 7.29% of days out of the 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 21:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.22 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 32 days
