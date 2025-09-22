- Crescita
Trade:
31
Profit Trade:
16 (51.61%)
Loss Trade:
15 (48.39%)
Best Trade:
37.79 USD
Worst Trade:
-10.25 USD
Profitto lordo:
108.71 USD (8 939 pips)
Perdita lorda:
-102.45 USD (10 821 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (42.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.57 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
66.03%
Massimo carico di deposito:
37.87%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
17 (54.84%)
Short Trade:
14 (45.16%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
6.79 USD
Perdita media:
-6.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.22 USD (4)
Crescita mensile:
12.98%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.72 USD
Massimale:
37.22 USD (10.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.18% (37.22 USD)
Per equità:
2.59% (7.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|7
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|-11
|AUDUSD
|-7
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|-20
|USDJPY
|10
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-5
|AUDCAD
|7
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDUSD
|-607
|EURUSD
|191
|GBPUSD
|-2K
|USDJPY
|1.5K
|USDCHF
|-249
|USDCAD
|-739
|AUDCAD
|1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +37.79 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +42.57 USD
Massima perdita consecutiva: -37.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
Exness-MT5Real31
|0.67 × 18
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
|7.47 × 17
RoboForex-Pro
|11.67 × 3
Non ci sono recensioni
