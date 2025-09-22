- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
403.56 USD
En kötü işlem:
-79.72 USD
Brüt kâr:
833.87 USD (2 309 pips)
Brüt zarar:
-165.16 USD (898 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (558.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
558.64 USD (4)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.65%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.54
Alış işlemleri:
7 (63.64%)
Satış işlemleri:
4 (36.36%)
Kâr faktörü:
5.05
Beklenen getiri:
60.79 USD
Ortalama kâr:
119.12 USD
Ortalama zarar:
-41.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-146.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-146.45 USD (3)
Aylık büyüme:
0.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.01 USD
Maksimum:
147.27 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.15% (148.09 USD)
Varlığa göre:
1.34% (1 336.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|269
|AUDUSD
|403
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|748
|AUDUSD
|663
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +403.56 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +558.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1283
|
FXOpen-MT5
|0.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|0.80 × 341
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|2.85 × 198
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.67 × 3
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
Swissquote-Server
|7.67 × 6
|
BCS5-Real
|8.00 × 1
