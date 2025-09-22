- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
403.56 USD
Worst Trade:
-79.72 USD
Profitto lordo:
833.87 USD (2 309 pips)
Perdita lorda:
-165.16 USD (898 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (558.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
558.64 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.65%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.54
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
5.05
Profitto previsto:
60.79 USD
Profitto medio:
119.12 USD
Perdita media:
-41.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-146.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.45 USD (3)
Crescita mensile:
0.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.01 USD
Massimale:
147.27 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.15% (148.09 USD)
Per equità:
1.34% (1 336.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|269
|AUDUSD
|403
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|748
|AUDUSD
|663
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +403.56 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +558.64 USD
Massima perdita consecutiva: -146.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.22 × 1283
|
FXOpen-MT5
|0.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|0.80 × 341
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|2.85 × 198
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.67 × 3
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
Swissquote-Server
|7.67 × 6
|
BCS5-Real
|8.00 × 1
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
2
100%
11
63%
100%
5.04
60.79
USD
USD
1%
1:200