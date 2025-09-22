Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 37 Darwinex-Live 0.22 × 1283 FXOpen-MT5 0.50 × 2 PrimeCodex-MT5 0.80 × 341 ForexTimeFXTM-Live01 0.90 × 10 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 2 VantageFXInternational-Live 2.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 TickmillUK-Live 2.50 × 2 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 2 AdmiralMarkets-Live 2.85 × 198 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 3.00 × 2 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 3.67 × 3 FPMarkets-Live 4.00 × 2 KuberaCapitalMarkets-Server 4.00 × 7 Binary.com-Server 4.33 × 3 XMGlobal-MT5 4 5.70 × 147 RoboForex-Pro 5.73 × 207 FBS-Real 5.80 × 15 Swissquote-Server 7.67 × 6 BCS5-Real 8.00 × 1