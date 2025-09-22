- Büyüme
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
223 (84.79%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (15.21%)
En iyi işlem:
28.92 USD
En kötü işlem:
-36.19 USD
Brüt kâr:
677.20 USD (68 964 pips)
Brüt zarar:
-492.29 USD (47 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (117.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.79 USD (29)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
4.14%
Maks. mevduat yükü:
1.19%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
134 (50.95%)
Satış işlemleri:
129 (49.05%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-12.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.41 USD (2)
Aylık büyüme:
14.80%
Yıllık tahmin:
179.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.80 USD
Maksimum:
130.81 USD (20.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.55% (130.77 USD)
Varlığa göre:
2.36% (16.13 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|3.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.73 × 70
|
Earnex-Trade
|12.35 × 37
|
Exness-MT5Real38
|12.85 × 89
