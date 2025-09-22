- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
221 (84.67%)
Loss Trade:
40 (15.33%)
Best Trade:
28.92 USD
Worst Trade:
-36.19 USD
Profitto lordo:
676.52 USD (68 889 pips)
Perdita lorda:
-492.21 USD (47 915 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (117.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.79 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
4.22%
Massimo carico di deposito:
1.19%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
132 (50.57%)
Short Trade:
129 (49.43%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-12.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.41 USD (2)
Crescita mensile:
15.44%
Previsione annuale:
187.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.80 USD
Massimale:
130.81 USD (20.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.55% (130.77 USD)
Per equità:
1.67% (11.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|184
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.92 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +117.79 USD
Massima perdita consecutiva: -18.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
684
USD
USD
30
100%
261
84%
4%
1.37
0.71
USD
USD
21%
1:500