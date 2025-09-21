- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
18.31 EUR
En kötü işlem:
-15.68 EUR
Brüt kâr:
84.56 EUR (7 029 pips)
Brüt zarar:
-29.73 EUR (3 030 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (36.86 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
36.86 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
4.88%
Maks. mevduat yükü:
95.78%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
2.36
Alış işlemleri:
11 (68.75%)
Satış işlemleri:
5 (31.25%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
3.43 EUR
Ortalama kâr:
7.05 EUR
Ortalama zarar:
-7.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-23.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-23.22 EUR (2)
Aylık büyüme:
3.71%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
23.22 EUR (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.52% (23.22 EUR)
Varlığa göre:
1.21% (18.40 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.31 EUR
En kötü işlem: -16 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.86 EUR
Maksimum ardışık zarar: -23.22 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.24 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 26
|
ICMarkets-Live15
|0.60 × 20
|
ICMarkets-Live12
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.13 × 70
|
Axi-US07-Live
|1.20 × 5
|
ICMarkets-Live10
|2.04 × 126
|
ICMarkets-Live18
|2.08 × 101
|
Tickmill-Live
|2.41 × 196
|
ICMarketsSC-Live18
|3.00 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|3.40 × 94
|
ICMarkets-Live02
|3.43 × 96
|
Pepperstone-01
|3.55 × 84
|
ICMarkets-Live05
|4.53 × 137
|
ICMarkets-Live03
|5.49 × 37
|
Tickmill-Live08
|5.51 × 15984
|
RoboForex-ECN
|7.04 × 25
|
Pepperstone-Edge09
|7.20 × 5
|
CapitalComBY-Real
|7.50 × 2
|
JFD-Live02
|8.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
2
75%
16
75%
5%
2.84
3.43
EUR
EUR
2%
1:200